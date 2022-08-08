Levent'te bankamatik yangını kamerada - Son Dakika
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Levent'te bankamatik yangını kamerada

08.08.2022 16:47
Levent'te bankamatik yangını kamerada

Levent'te özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı.

Levent'te özel bankalara ait sıralı ATM'lerden birinde yangın çıktı. Bankamatik alev alev yandığı anlar kameralara yansırken, itfaiye ekipleri, yangını diğer bankamatiklere sıçramadan kısa sürede söndürdü. Olay, saat 14.15 sıralarında Beşiktaş Levent Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bankalara ait sıralı ATM'lerden birinden dumanlar çıktığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. ATM'nin arka tarafındaki plastik kaplamanın alev almasıyla bankamatiğin arka tarafı yanmaya başladı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını diğer bankamatiklere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bankamatikte yapılan incelemelerde yangının elektrik kontağında çıkmış olduğunu belirledi. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü Polis, vatandaş ve itfaiye işbirliğiyle yangın evlere sıçramadan söndürüldü Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü Otluk yangını yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü
Kaynak: İHA

İtfaiye, ATM, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Levent'te bankamatik yangını kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Levent'te bankamatik yangını kamerada - Son Dakika
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