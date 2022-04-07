Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: "Sen askersen ben de vatandaşım" - Son Dakika
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Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: "Sen askersen ben de vatandaşım"

07.04.2022 10:44
Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: "Sen askersen ben de vatandaşım"

Levent'te iki sürücü trafikte yol verme yüzünden birbirine girdi.

Levent'te iki sürücü trafikte yol verme yüzünden birbirine girdi. Kavgada araçta olan kişi asker olduğunu iddia ederken, ona saldıran kişiler de, "Ben de vatandaşım ne olmuş" diye karşılık verdi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmazken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. Sarıyer'de de bir sürücü taksiciye saldırdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş Levent'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşamüstü semtte trafikte seyreden iki sürücü arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine cipteki iki kişi araçtan inerek diğer sürücüye saldırmaya başladı. Kapısını açan kişiler ile sürücü arasında başlayan kavgada ilginç anlar yaşandı.

"ASKERSEN, BEN DE VATANDAŞIM"

Araçtan inemeyen sürücü asker olduğunu iddia ederken, ona saldıran kişilerden biri de, "Asker misin, in o zaman aşağıya, ben de vatandaşım" dedi. Kapıların hızlı şekilde açılarak araçlara çarptırıldığı kavgada, çevredeki sürücülerin araya girmesiyle son buldu. Kavganın ardından taraflar olay yerinden ayrılırken, birbirlerinden şikayetçi olmadı. Öte yandan Sarıyer'de yaşanan diğer bir olayda ise trafikte kavga eden bir sürücü, taksiciye saldırdı.

(Doğan Can Cesur-İHA)

Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: Sen askersen ben de vatandaşım
Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: Sen askersen ben de vatandaşım
Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: Sen askersen ben de vatandaşım
Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: Sen askersen ben de vatandaşım
Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: Sen askersen ben de vatandaşım

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Levent'te trafikte yol verme kavgasında ilginç anlar: 'Sen askersen ben de vatandaşım' - Son Dakika


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