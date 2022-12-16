Alev alev yanan AVM'ye bahçe hortumuyla müdahale etti

İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı Levent Mahallesi'nde öğle saatlerinde Metrocity adlı alışveriş merkezinin çatı kısmında yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesinin ardından bölgeye hemen itfaiye ekipleri sevk edildi.

BAHÇE HORTUMUYLA MÜDAHALE ETTİ

Yangın sırasında bir vatandaş yan taraftaki binadan bahçe hortumuyla müdahale etti. Camdan bahçe hortumunu sarkıtan vatandaş, alevlere su sıkarak itfaiye ekiplerine yardımcı olmaya çalıştı. O anlar ise kameraya ansıdı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. 106 itfaiye personelinin 34 araç ile müdahale ettiği yangında soğutma ve duman tahliyesi çalışmaları sürüyor.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ: KİMSENİN GÜNAHINI ALMAMAK LAZIM

Metrocity C Blok'taki Yönetim Kurulu Üyelerinden olan Cenk Keskin, yangına ilişkin açıklamalarda bulundu. Keskin, "Burada spor alanındaki mini futbol sahası olan bir yere buz pateni sahası yapıldı. Daha sonra bir gece kulübü yapıldı. Buranın ruhsatının iptaliyle ilgili bir süreç vardı. O dava devam ederken maalesef böyle bir şey çıktı. Site sakinlerinin sesten dolayı çok ciddi şikayetleri vardı. Çünkü burası sabah 05.00'e kadar müzik yayını yapan bir yerdi. Müzik bizim binaların içinde yatak odalarına kadar gelen gürültü kirliliğiydi. Buranın yönetimi, alışveriş merkezi ve bloklar olarak ayrı ayrı. Bu tamamen alışveriş merkezinin verdiği izinle verilmiş karar. Yangının nasıl çıktığıyla ilgili itfaiye raporunu beklemek lazım. Kimsenin günahını almamak lazım böyle bir konuda. Gece kulübünü mühürleyen alışveriş merkezi yönetimi değil, Şişli Belediyesi mühürledi" şeklinde konuştu.