Levent Ünsal'dan acı haber - Son Dakika
Son Dakika Magazin Levent Ünsal'dan acı haber - Son Dakika Magazin

Levent Ünsal'dan acı haber

6 saat önce

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar.

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Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...


SelenÖztürk


Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu, seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal 'ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal


Ceyhun Yılmaz


"Kardeş...


Sende patavat eksiği var" derdi bana.


Ustamız, radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...


Ruhun Şad Olsun


Levent Ünsal


Güçlü Mete


Canım ağabeyim Levent Ünsal'ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo'da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...


Özgür Özgülgün


Ahhh canım abim... Güzel abim Levent Ünsal! Güle güle uğurlar olsun...

Ceyhun Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:05 

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