Levent Ünsal'dan acı haber

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...
SelenÖztürk
Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu, seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal 'ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal
Ceyhun Yılmaz
"Kardeş...
Sende patavat eksiği var" derdi bana.
Ustamız, radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...
Ruhun Şad Olsun
Levent Ünsal
Güçlü Mete
Canım ağabeyim Levent Ünsal'ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo'da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...
Özgür Özgülgün
Ahhh canım abim... Güzel abim Levent Ünsal! Güle güle uğurlar olsun...