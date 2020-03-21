Levent Ünsal'dan acı haber

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...



SelenÖztürk



Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu, seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal 'ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal



Ceyhun Yılmaz



"Kardeş...



Sende patavat eksiği var" derdi bana.



Ustamız, radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...



Ruhun Şad Olsun



Levent Ünsal



Güçlü Mete



Canım ağabeyim Levent Ünsal'ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo'da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...



Özgür Özgülgün



Ahhh canım abim... Güzel abim Levent Ünsal! Güle güle uğurlar olsun...