Levent Uysal'ın '5.0 Önde Başlamak' kitabı yayımlandı - Son Dakika

Levent Uysal'ın geleceği düşünmek üzerine kurulu '5.0 Önde Başlamak' kitabı raflarda yerini aldı.

Nişantaşı Eğitim ve Kültür Vakfı (NEV) Kurucusu Dr. Levent Uysal'ın gelecekle ilgili kurulan düşünceleri ele aldığı '5.0 Önde Başlamak' kitabı yayımlandı. Destek Yayınları etiketiyle raflarda yer alan kitap, "Gelecek Aslında Her Gün Geliyor!" sloganıyla öne çıkıyor.

Gelecekle ilgili düşüncelerin, hayallerin, ütopik ya da distopik yorumların tarih boyunca tüm insanlığın sorguladığı konuların başında geldiğini kaydeden Uysal, "Makineler insanın bir fazlalık olduğunu düşünebilir mi? Gelecek, ütopik mi gelecek, distopik mi? Çocuklarımızı geleceğe nasıl hazırlarız? Peki, siz içinizdeki dahiyi nasıl uyandırabilirsiniz? Sorular çok, cevaplar ise karmaşık. Gelecekle iddiaya girmek ise hep çok riskli. Dünün ve bugünün gelişmelerine bakıp yarınları yorumlamak insanoğlunun gelişim süresince en çok dert edindiği meselelerden" diye konuştu.

Geleceğin ancak ve ancak geçmişten yola çıkarak yaratılabileceğini savunan ve kitapta kendi hayatından kesitlere de yer veren Uysal, iş hayatını çok küçük yaşlarda dedesinden öğrendiğini söyledi. Uysal, babasının eğitimci ve "gelecekçi" olduğunu belirtirken bu farklı yönlerin kendisinde de yeşerdiğini ifade etti.

"BU BİR 5.0 KİTABI"

Kitaba adını verdiği 5.0 kavramı ile ilgili konuşan Uysal, "Etrafınıza bir bakın. Artık eğitim 5.0, gelecek 5.0, toplum 5.0, insan 5.0 var. Anlayalım, 4.0'lar bitti, 5.0 evresindeyiz. Tüm bu 5.0 olgularının temelinde ise eğitim 5.0 ve eğitimin geleceği var. Eğitimin geleceğini bu kitapta anlattık ve geleceğin eğitimi, öğrencinin okula uyum sağlamaya çalıştığı değil, öğrenimin her öğrenciye yönelik farklılaştırılmış bir sistem içinde uyum sağladığı bir yapıya geçişiyle mümkün olacağını söyledik. Öğrenme kişiselleşecek ve öğrenci temelli hale gelecek, öğrenci, müfredatta daha fazla söz sahibi olacak ve kendini keşfedebilecek. Gelecekte insanın özü olacak. İyilik, kötülük, iyi sosyalleşme, değişim… Yani insanda ne varsa gelecekte de o olacak. O gelecekte insan olsa da olmasa da insanın özü olacak" dedi.

Eğitimci yönüyle gençlerin ve öğrenme süreçlerinin ilerleyen yıllarda nasıl gelişeceğine dair fikirlerini paylaşan Uysal, "Bizim hayalini bile kuramadığımız bir gelecek, çocuklarımız için sıradan olacak. Bunu unutmamalıyız, bizim aklımız almıyor, biz göremiyoruz diye onları düne ve bugüne bağlı bırakmayalım. Gençliğin algısı, bakış açısı, yetenekleri çok daha fazla ve bize göre çok farklı. Bırakalım bu yenilikleri, yarını, değişimi onlar keşfetsin, onlar yaratsın ve yönetsin. Hem artık toplum, bireylerden çok daha fazlasını talep ediyor, bu talebi karşılayamayanlar ne yazık ki başarısız olacak. Bu yalnızca bireysel bir başarısızlık değil, toplumsal bir başarısızlık. Bu sebeple hepimize iş düşüyor, hepimiz önce kendimizi değiştirerek ve geliştirerek yola başlamalıyız. Gelecek ancak bu şekilde gelecek! Bir son olarak esas kuralı söyleyelim. Nedir biliyor musunuz? Maneviyatı olmayan hiçbir şey sürdürülebilir değildir. Tüm gelecekler de buna dahildir" diyerek sözlerini sonlandırdı.