Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları başladı

Malatya'da düzenlenen yarışmanın 2021 yılının ilk dağ bisikleti yarışı olma özelliğini taşıdığını anlatan Apak, tüm sporculara başarılar diledi.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Malatya İl Temsilcisi Furkan Apak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 bin 200 metre uzunluğunda inişli çıkışlı orta zorluk seviyesinde parkurda gerçekleştirilen yarışmalarda Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 9 kategoride 194 sporcunun ter döktüğü söyledi.

ABD'deki Büyük Kanyon'a benzetilen ve 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının bulunduğu Akçadağ ilçesindeki Levent Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışlara, 22 ilden 194 sporcu katılıyor.

Türkiye Bisiklet Federasyonunun faaliyet programında yer alan Levent Vadisi Dağ Bisikleti Kupası yarışları Malatya 'da başladı.

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