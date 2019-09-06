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Levent Vadisi için meclis ret oyu verdi

13 dakika önce

Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi'nin turizm fizibilite projesine AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oyu kullanması gerginliğe neden oldu.

Levent Vadisi için meclis ret oyu verdi, System.String[]

Akçadağ Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısında Levent Vadisi'nin turizm fizibilite projesine AK Partili ve MHP'li üyelerin ret oyu kullanması gerginliğe neden oldu.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan başkanlığında Belediye Meclisi Eylül ayı toplantısı gerçekleştirildi.


Gündem maddeleri arasında yer alan Fırat Kalkınma Ajansı'nın hibesi ile hazırlanacak Levent Vadisi Turizm Fizibilite projesi için Belediye Başkanı Kazgan'a yetki verilmesi mecliste çoğunluğu bulunan AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile ret edildi. Yine gündem maddeleri arasında yer alan Akçadağ ilçesine bağlı muhtelif mahallelerde Belediye adına kayıtlı arsaların satışı konusunda hazırlanan İmar Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının görüşülmesi de aynı şekilde reddedildi.


Turizm açısından önemli bir değere sahip olan Levent Vadisi'nde Akçadağ Belediyesinin hazırlayacağı ve FKA'dan yaklaşık 1 milyon TL hibe desteği alacağı projenin meclis üyeleri tarafından kabul edilmemesi mecliste kısa süreli gerginliğe neden oldu.


Meclis toplantısını izleyen vatandaşlar, Akçadağ'a hizmetin engellendiği gerekçesiyle meclis üyelerine tepki gösterdi. Çıkan arbedeyi polis araya girerek yatıştırırken, Akçadağ Muhtarlar Dernek Başkanı Eyüp Gönültaş'ın konuyla ilgili Malatya Gazeteciler Cemiyetinde bir açıklama yapacağı öğrenildi. - MALATYA

Levent Vadisi, Akçadağ, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 08:21 Kaynak: İHA
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