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Levent Vadisi'nde kuaförlerden gösteri

18 dakika önce

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Levent Vadisi Doğa Sanat ve Kültürel Spor Festivaline katılan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Kursu öğrencileri Gelin-Damat konsepti ile bir gösteri sundu.

Levent Vadisi'nde kuaförlerden gösteri, System.String[]

Bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen Levent Vadisi Doğa Sanat ve Kültürel Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Festivaline katılan Şener Eroğlu Mesleki Eğitim Kuaför Kursu öğrencileri Gelin-Damat konsepti ile bir gösteri sundu.


Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'ın da katıldığı programda, sahne alan kurs öğrencileri, Kurs sorumlusu Şener Eroğlu ile birlikte unutulmayacak bir 'Gelin-Damat' konsepti ile sanatsal bir gösteri yaptı. Büyük ilgi gören gösteri izleyiciler tarafından alkışlanırken, burada konuşan Şener Eroğlu, kendilerini destekleyen Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, Malatya Park AVM ile Gençlik ve Eğitim Derneğine teşekkür etti.


Eroğlu, Malatya Valiliği, İŞKUR, Halk Eğitim Merkezi destekli projeleri ile Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nde Gençlik ve Eğitim Derneği ile birlikte mesleği eğitim kursları hakkında da katılımcılara bildiler verdi. - MALATYA

Levent Vadisi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:45 Kaynak: İHA
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