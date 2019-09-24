Son Dakika Haberleri: Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı

1 saat önce

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı, System.String[]

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.

Türk Telekom, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:10 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Ayşe Hatun Önal, lüks otelin balkonunda bornozla poz verdi
MHP lideri Bahçeli'nin kalp ameliyatına giren cerrahın evini soydular! O anlar kamerada AB mahkemesi Starbucks'a kesilen 30 milyon euroluk cezayı iptal etti İmamoğlu'na bağış yaptığı için kovulan İBB personeli işine geri döndü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:34:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]