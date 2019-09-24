Levent Yapılandırma'nın sermayesi artırıldı

Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin devredildiği Levent Yapılandırma'nın (LYY) hissedarı üç banka, LYY'nin sermayesinin tamamının ortak alacaklarından karşılanmak üzere, 3.98 milyar TL tutarında ayni olarak artırılmasına karar verildiğini duyurdu.