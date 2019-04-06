Son Dakika Haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı

Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı

22 dakika önce

BURSA'da sahneye çıkan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı, System.String[]
BURSA'da sahneye çıkan Levent Yüksel, 90'lı yıllara damga vuran şarkılarını izleyicilerle birlikte söyledi.

Türk müziğinin önemli isimlerinden Levent Yüksel, dün gece sevilen şarkılarını Bursalılar için seslendirdi. Jolly Joker Bursa sahnesinde müzikseverlerle buluşan ünlü sanatçı, hayranlarını 'Ya Sonra' adlı şarkıyla selamladı. Konserde izleyicilerini 90'lı yıllara götüren Yüksel; 'Zalim', 'Beni Bırakın' ve 'Med Cezir' gibi şarkılarıyla büyük alkış aldı. Mekanı dolduran yaklaşık 1200 kişi hep bir ağızdan sanatçının şarkılarına eşlik ederken, nostaljik melodilerle geçmişe yolculuk yaptı.

Yaklaşık iki saat süren konserde sonunda Levent Yüksel, hayranlarının çağrısı üzerine bir kez daha sahneye gelerek son şarkısıyla izleyicileri coşturdu ve teşekkür ederek programını noktaladı. - Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 12:50 Kaynak: DHA

Ya Sonra, Bursa, Levent Yüksel, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Başkent'te "Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı Sigaraya Zam Geldi! İşte Yeni Fiyatlar Fatih Mehmet Maçoğlu'nun Paylaşımı Farkı Gözler Önüne Serdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 13:12:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Levent Yüksel'den Bursa'da Nostalji Rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]