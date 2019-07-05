Son Dakika Haberleri: Levent Yüksel Harbiye'yi salladı
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Levent Yüksel Harbiye'yi salladı

2 saat önce

Kerki Solfej'in düzenlediği Açıkhava Konserleri'nin önceki akşamki konuğu Levent Yüksel oldu.

Levent Yüksel Harbiye'yi salladı, System.String[]

Harbiye'yi dolduran binlerce kişi Levent Yüksel'in her şarkısını adeta bir marş gibi hep bir ağızdan söyledi.

Harbiye'deki her konserinde sahne enerjisiyle büyük beğeni toplayan Levent Yüksel, yine geleneği bozmadı. 'Ya Sonra' şarkısı ile konserine başlayan başarılı sanatçı, 'Ayrılmam', 'Kadınım', 'Medcezir', 'Tuana', 'Karaağaç', 'Bi Daha', 'Zalim' gibi klasiklerinin yanı sıra üç yıl önce çıkardığı arabesk albümü 'Hayatıma Dokunan Şarkılar' dan seçtiği 'Mutlu Ol Yeter', 'Kaderimin Oyunu', 'Yalnızım Dostlarım' şarkılarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Şarkılarıyla olduğu kadar Hakan Akkaya imzalı sahne kıyafetleriyle de dinleyicilerin beğenisini kazanan Levent Yüksel, yaklaşık üç saat kaldığı sahnede bir an olsun düşmeyen temposuyla sahnede adeta devleşti.

Dinleyicilerin konser boyunca her şarkısına hep bir ağızdan eşlik ettiği Levent Yüksel, konser sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 09:17 Kaynak: Bültenler
Levent Yüksel, Medcezir, Karaağaç, Harbiye, Güncel
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