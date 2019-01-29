Son Dakika Haberleri: Levh-İ Beşer'den Monobaskılar Dü'de Sergilendi

Levh-İ Beşer'den Monobaskılar Dü'de Sergilendi

16 dakika önce

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Samet Aydın'ın hazırladığı 'Levh-İ Beşer'den Monobaskılar' sergisi ziyaretçilere açıldı.

Levh-İ Beşer'den Monobaskılar Dü'de Sergilendi, System.String[]
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Samet Aydın'ın hazırladığı 'Levh-İ Beşer'den Monobaskılar' sergisi ziyaretçilere açıldı.

Dicle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Samet Aydın'ın 2010-2018 yılları arasında, çeşitli baskı yöntemleriyle gerçekleştirdiği baskı resimlerinden oluşan 'Levh İ Beşer'den Monobaskılar' adlı sergisi Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Sanat Galerisi 'inde ziyarete açıldı. Serginin açılışı Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Giray Topal, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, Fakülte Sekreteri Öğr. Gör. Abdurrahim Doğru ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü öğretim elemanı Samet Aydın tarafından gerçekleştirildi. Sergide yer alan eserlerin tamamı 2010-2018 tarihleri arasında ve çoğunluğu monotype yöntemiyle yapılan 32 resimden oluşuyor. Sergi, 8 Şubat tarihine kadar açık kalacak. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 02:48 Kaynak: İHA

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