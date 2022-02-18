Üye Girişi
Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka - Son Dakika

Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka

18.02.2022 10:48

Kasabanın drone görseli Batık tekneler Rüzgarlı havada kasaba sokakları Rusya'nın Murmansk kentindeki Kolsky Bölgesi'nde, Barents Denizi kıyısında yer alan balıkçı kasabası Teriberka, 2014 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Leviathan fimi ardından yerli ve yabancı...

Kasabanın drone görseli

Batık tekneler

Rüzgarlı havada kasaba sokakları Rusya'nın Murmansk kentindeki Kolsky Bölgesi'nde, Barents Denizi kıyısında yer alan balıkçı kasabası Teriberka, 2014 Cannes Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü kazanan Leviathan fimi ardından yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Rus yönetmen Andrey Zvyagintsev'in Teriberka nehrinin ağzındaki balıkçı kasabasından beyaz perdeye uyarladığı filmin içeriğindeki denizde batık haldeki 3 gemi ve kıyıya vuran balina iskeleti ziyaretçilerin büyük ilgisini görüyor. Zorlu kış şartlarının yaşandığı bölge, başta Moskova olmak üzere yerli ve yabancı her gün onlarca misafir ağırlıyor.

Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka
Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka
Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka

YORUMLAR
500

Cannes Film Festivali, Leviathan, Drone, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
10:05 Farah Zeynep Abdullah, Bergen filminin afişini paylaştı! Görenler ayırt edemedi
10:03 Dünyanın en uzun erkeği Sultan'ın "Birlikte başaralım" davetine Dünyanın en uzun kadını Rumeysa'dan olumlu yanıt geldi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:57:17. #1.11#
SON DAKİKA: Leviathan filmi ile yıldızı parlayan balıkçı kasabası: Teriberka - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement