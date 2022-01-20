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Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar - Son Dakika

Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar

20.01.2022 09:03
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar

Antalya'da iki hırsız levye demiri ile kilidini kırdıktan sonra marketten içeri girerek sigaraları ve paraları torbaya doldurarak çaldı.

Antalya'da iki hırsız levye demiri ile kilidini kırdıktan sonra marketten içeri girerek sigaraları ve paraları torbaya doldurarak çaldı. 45 bin TL zararı olan market sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Yazık, günah. Bir sigara bir de ekmek satıyoruz. Keşke olmasaydı. Sigaralarımızı geri getirsinler onlara birer takım elbise alacağım. İnşallah devletimiz bulacak" açıklamasını yaptı.

Olay, Kepez İlçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde bulunan bir markette gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; gece saatlerinde marketin önüne gelen yüzü maskeli 2 kişi marketin kilitli olan kapısını açmaya çalıştı. Şahıslar zaman zaman geçen araçlardan ise saklandı. Kapıyı açmakta zorlanan iki kişi, 3 kez gidip geldikten sonra araçtan getirdikleri demir levye ile kilidi kırıp içeri girdi. Hırsızların gözüne kestirdiği ilk şey ise paraların bulunduğu çekmece ve sigaralar oldu.

Şahıslardan birisi çekmecede bulunan paraları alırken diğer şahıs ise onlarca sigarayı avuç avuç alarak torbaya doldurdu. Bir süre sonra torbanın sigarayla dolması üzerine hırsızlardan birisi giderek ikinci bir torba getirdi. Onu da dolduran hırsızlar hızla olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah dükkanına gelen 8 yıldır market işi ile uğraşan Barış Tuğrul ise adeta talan edilmiş işyeriyle karşılaştı.

"YAKLAŞIK 45 BİN TL'YE YAKIN ZARARIM VAR"

Yaşadıklarını anlatan Tuğrul, "Kapının açık olduğunu görünce şoke oldum. Kamera kayıtlarını izleyince şahısların 3 kez dükkana geldiğini gördüm. Kapıyı açmak için 1 saate yakın mücadele ediyorlar. En son levye demiri ile gelerek açıyorlar. Yaklaşık 45 bin TL'ye yakın zararım var. Daha önce de kaç yıl önce başıma geldi. O zaman kamera yoktu. Bu kez kamera taktırdık" dedi.

"SİGARALARIMIZ GERİ GETİRSİNLER ONLARA BİRER TAKIM ELBİSE ALACAĞIM"

Hırsızların bulunmasını isteyen Tuğrul, "Antalya emniyeti çok ilgileniyor. Çok çalışıyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Ümidimiz var. Biz kuruş kuruş para biriktirerek kazanıyoruz. Yazık, günah. Zincir marketler bizi zaten yıktı. Bir sigara bir de ekmek satıyoruz. Keşke olmasaydı. Sigaralarımız geri getirsinler onlara birer takım elbise alacağım. İnşallah devletimiz bulacak" açıklamasını yaptı.

Öte yandan, yaşanılanlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde hırsızların kapıyı açmakta zorlandıkları, 3 kez gidip geldikleri ve son olarak levye demiri ile açtıkları yer aldı. İçeri giren hırsızlar ellerinde bulunan torbalara paraları ve sigaraları doldurdu.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş-İHA)

Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar
Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar

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Türk Lirası, Antalya, Sigara, Market, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Levye demiri ile açtıkları marketten sigaraları ve paraları torbalara doldurarak çaldılar - Son Dakika
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