Levye ile Kilidi Kırıp İş Yerini Soydular

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA - ÜSKÜDAR'da maskeli hırsızlar 5 dakikada 50 bin liralık lastik, akü, jant çaldı.

Cengiz ÇOBAN-Murat KORKMAZ-İSTANBUL-DHA - ÜSKÜDAR'da maskeli hırsızlar 5 dakikada 50 bin liralık lastik, akü, jant çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Çengelköy mahallesinde bir işyerinde meydana geldi. Saat 06.30 sıralarında bir minibüsle işyerine gelen hırsızlar, levye yardımıyla kepengi kırarak içeri girdi. 6 hırsız, 5 dakika içinde lastik, akü ve jantları minibüse yükleyerek kayıplara karıştı.



İşyeri sahibi Hamza Aksoy " 52 adet lastik, 9 adet akü, 4 adet jantımızın çalındığını tespit ettik. Polise şikayette bulunduk" dedi.



Yaklaşık 50 bin liralık soygun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde minibüsle gelen maskeli soyguncular kepengi levye ile açarak işyerine giriyorlar. İçerideki lastik,akü ve jantları alan hırsızlar geldikleri minibüsle kaçıyorlar.



Polis kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.





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