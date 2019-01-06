Son Dakika Haberleri: Levye ile Otomatik Kepengi Kıran Hırsızlar 8 Bin Liralık Ürün Çaldı.

Levye ile Otomatik Kepengi Kıran Hırsızlar 8 Bin Liralık Ürün Çaldı.

42 dakika önce

Levye ile otomatik kepengi kıran hırsızlar 8 bin liralık ürün çaldı.

Levye ile otomatik kepengi kıran hırsızlar 8 bin liralık ürün çaldı.. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yoğun sisi fırsat bilen 2 şahıs, levye ile otomatik kepengini kırdıkları iş yerinden 8 bin TL değerinde cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çaldı. Olayı gerçekleştirmeden önce de çevrede keşif yapan şahıslar, güvenlik kameralarına yakalandı.
Olay, 3 Ocak'ta saat 23.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülere göre, havanın sisli olmasını da fırsat bilen 2 şahıs, önce marketin çevresinde keşif yaptı. Şahıslar, 3 saat sonra ise, kapatılan marketin otomatik kepengini levye ile kırarak içeriye girdi. Burada yaklaşık 8 bin Türk lirası değerinde 2 adet cep telefonu, sigara, çay, çerez ve çikolata çalan şahıslar, hızla olay yerinden uzaklaştı.
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:10 Kaynak: İHA

Kayapınar, Diyarbakır, 3. Sayfa
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