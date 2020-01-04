Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı - Son Dakika

Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı

6 saat önce

Kahramanmaraş'ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı.

Levyeli telefon hırsızı bekçiden kaçamadı, System.String[]

Kahramanmaraş'ta sırt çantasında taşıdığı levyeyle iletişim dükkanlarını hedef alan bir kişi, bekçi tarafından yakalandı. Hırsızlık anı iş yeri kamerasınca görüntülendi.


Alınan bilgilere göre, gece yarısı il merkezinde sırt çantasıyla dolaşan bir kişiyi şüphe üzerine durduran emniyet bekçisi, üst araması yaptı. Sırt çantasında bulunan levye ile iletişim dükkanlarından telefon çaldığı tespit edilen Zekeriya T.'nin (26) 1 ay önce bir iş yerinden 13 adet cep telefonu çaldığı belirlendi. İş yerlerinden telefon hırsızlığı yapan Zekeriya T., alınan sağlık raporunun ardından sorgulanmak üzere Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zekeriya T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 12:15 Kaynak: İHA
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