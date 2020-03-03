Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor - Son Dakika

Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor

20 dakika önce

ADIYAMAN'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Levyeyle kapısını açtıkları evden 20 bin liralık altın çalan 3 kadın aranıyor, System.String[]

ADIYAMAN'da, 3 kadın levye ile çelik kapısını açarak girdikleri evde bulunan 20 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesinde meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında S.Ç.'ye ait eve kimsenin olmadığı sırada kimliği belirsiz 3 kadın geldi. Evin kapısını levye ile açarak içeri giren şüpheli kadınlar, yatak odasında bulunan 20 bin lira değerindeki altınları çalarak kaçtı.

Öğleden sonra eve gelen S.Ç., kapının açıldığını görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis evde yaptığı incelemede ve çevredeki güvenlik kameralarından eve 3 şüpheli kadının girdiğini belirledi. Polis ekipleri eşkali belirlenen 3 şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:05 Kaynak: DHA
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