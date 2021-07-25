Lewandowski, Almanya'da yılın futbolcusu seçildi

Bayern Münih ile geçen sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Lewandowski, 48 gol attı. Ligi 41 golle tamamlayan Polonyalı yıldız, Gerd Müller 'i bu alanda geride bırakarak rekorun yeni sahibi olmuştu.

Oylamada Lewandowski'nin takım arkadaşı Thomas Müller 41 oyla ikinci, Borussia Dortmund 'da forma giyen Erling Haaland 38 oyla üçüncü oldu.

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