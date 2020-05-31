Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor - Son Dakika

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor

Konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran ve şampiyonluğun açık ara favorisi konumuna gelen lider Bayern Münih'te Lewandowski'nin üstün formu, taraftarı sevindiriyor.

Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor, System.String[]

Konuk ettiği Fortuna Düsseldorf'u 5-0 mağlup ederek maç fazlasıyla en yakın rakibi Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 10'a çıkaran ve şampiyonluğun açık ara favorisi konumuna gelen lider Bayern Münih'te Lewandowski'nin üstün formu, taraftarı sevindiriyor.



Fortuna Düsseldorf ağlarını iki kez sarsan Robert Lewandowski, 2019-2020 sezonunda 37 resmi maçta 43 gole ulaşarak kariyerinin en iyi sezon istatistiğine şimdiden ulaştı. Bu sezon ligde 29, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 11, Almanya Kupası'nda ise 3 kez fileleri havalandıran Polonyalı santrfor, daha önce 2016-17 sezonunda yine Bayern Münih formasıyla 47 karşılaşmada 43 gole imza atma başarısı göstermişti.


LİGDE AÇIK ARA FARKLA KRALLIK YARIŞINI ÖNDE GÖTÜRÜYOR


Avrupa'nın en önemli 5 ligi arasında yeni tip koronavirüs (Kovid 19) salgınından sonra devam eden ilk lig konumundaki Bundesliga'da, bu süreçte çıktığı 4 maçta 4 kez ağları sarsan 31 yaşındaki futbolcu, krallık yarışında 24 kez ağları sarsarak ikinci sırada yer alan Leipzigli Timo Werner'in önünde zirvede yer alıyor.


Avrupa liglerinin en çok gol atan futbolcusuna verilen "Altın Ayakkabı" ödülünün de favorisi konumundaki Lewandowski'nin bu yarıştaki en önemli rakibi ise Serie A'da bu sezon fileleri 27 kez sarsan Lazio'nun İtalyan santraforu Ciro Immobile.


HEDEFİ YENİ REKORLAR


Uzun yıllardır gösterdiği istikrarlı performansla Bundesliga tarihinin en iyi golcüleri arasında yer alan Robert Lewandowski, bu sezon kırdığı rekorla da adından söz ettiriyor.


Ligin ilk 11 haftasında üst üste ağları sarsarak eski takım arkadaşı Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın "Bundesliga'da sezon başından itibaren üst üste her maçta gol atan oyuncu" rekorunun yeni sahibi olan Lewandowski, gözünü yeni rekorlara dikti.


Almanya'nın efsane golcülerinden Gerd Müller'in 40 golle sahibi olduğu Bundesliga'da bir sezonda en çok gol atan oyuncu rekorunu kırmayı hedefleyen Lewandowski'nin, bu rakama ulaşması için ligin kalan 5 haftasında 11 kez daha ağları sarsması gerekiyor.


ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DE ZİRVEDE


Yüksek formunu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sürdüren Lewandowski, bu turnuvada da forma giydiği her maçta ağları sarstı. Çıktığı 6 maçta 11 kez fileleri havalandırarak takımının son 16 turuna kalmasında baş rolü oynayan Robert Lewandowski'nin, krallık yarışında önemli bir rakibi de kalmadı.


Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ve Borussia Dortmund formalarıyla gösterdiği üstün performansla adından sıkça söz ettiren 19 yaşındaki Norveçli santrfor Erling Haaland'ın, Lewandowski'yi krallık yarışında geçme şansı kalmadı.


Takımı Borussia Dortmund'un kupaya son 16 turunda veda etmesiyle Haaland, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni 10 golle tamamladı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gol krallığı yarışında Lewandowski'nin en yakın rakipleri arasında turnuvada 6'şar kez ağları sarsan Napolili Dries Mertens, Tottenhamlı Harry Kane ve Bayern Münih'ten takım arkadaşı Serge Gnabry yer alıyor. Robert Lewandowski, sezonu lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayarak çift kupayla tamamlamayı hedefliyor.


Fortuna Düsseldorf, Robert Lewandowski, Borussia Dortmund, Bayern Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 03:32 

Son Dakika Spor Lewandowski kariyerinin en iyi sezonunu rekorla taçlandırmayı hedefliyor - Son Dakika Spor
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