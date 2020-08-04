Lewandowski'nin favori teknik direktörü Klopp

Sosyal medya hesabından soruları yanıtlayan 31 yaşındaki Polonyalı futbolcu, son iki yılda Liverpool ile UEFA Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Premier Lig şampiyonluklarını kazanan Alman teknik adamı en iyi teknik direktörler arasında ilk sıraya koydu.

Klopp'un iki yüzü olduğunu belirten yıldız futbolcu, "Bir yüzü baba gibidir, diğer yüzü teknik direktör. Futbolcular için büyük motivasyon kaynağıdır. Bunu mükemmel yapıyor çünkü nerede duracağını biliyor." ifadelerini kullandı.

2010-14 yıllarında Klopp'un çalıştırdığı Borussia Dortmund'un kadrosunda yer alan Lewandowski, bu dönemde iki Bundesliga şampiyonluğu yaşarken, bir kez de UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.