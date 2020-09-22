Lewis Baker: "Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak" - Son Dakika

Lewis Baker: "Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak"

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker, bordo-mavili kulübe yeni bir meydan okuma için geldiğini belirterek, ligin geri kalan bölümü için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Lewis Baker:

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker, bordo-mavili kulübe yeni bir meydan okuma için geldiğini belirterek, ligin geri kalan bölümü için büyük bir heyecan duyduğunu söyledi.

Trabzonspor'un yeni transferi Lewis Baker, Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Baker, bordo-mavili kulübe gelmeden önce teknik direktör Eddin Newton ile görüştüğünü belirterek, " İngiltere'den gelmeden önce hazırdım. Burada tecrübeli arkadaşlarım ve bana çok yardımcı oldular. Takdir edersiniz ki arkadaşlarınızın sizi tanımadan, özelliklerinizi bilmeden maça çıkmak çok zor. İlk maçta bunun sıkıntılarını yaşadım açıkçası ama bunu atlattım ve arkadaşlarımla birlikte çok iyi bir uyum yakaladığımızı düşünüyorum" dedi.

"SEZONUN GERİ KALAN BÖLÜMÜNÜ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Uzun bir aradan sonra ilk on birde çıkmayı özlediğini söyleyen Baker, "Kesinlikle futbolu özlediğimi söyleyebilirim. Uzun bir aradan sonra yarışmacı maçlara tekrar dahil olma fırsatı buldum. Sezonun geri kalan bölümünü dört gözle bekliyorum açıkçası" ifadelerini kullandı. Kendisini en çok orta sahada rahat hissetiğini belirten Baker, "Merkez orta saha poziyonunda kendimi daha rahat hissediyorum. Türkiye'ye gelmeden önce hocamla konuştum. Kulübün geleceği hakkında konuştuk ve çok heyecanlandım açıkçası. Buraya gelmemde katkısı oldu duyduklarımın. Benim açımdan önemli bir sezon olacağını düşünüyorum bu sezon. Oynama fırsatı ile beraber burada edineceğim tecrübe ile birlikte kendi kariyerime önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Buraya gelmeden önce hocamızla kulübün geleceği, projeleri ve yapmak istedikleri ile ilgili konuşmuştuk. Bu benim için yeni bir meydan okuma açıkçası. Ama bu meydan okumayı kabul ediyorum kesinlikle. Buraya gelme sebeplerimden birisi de bu" şeklinde konuştu.

Türkiye liglerini takip ettiğini dile getiren Baker, "Burada hangi tip oyuncuların oynadığını biliyorum. Buradaki ligleri takip etme fırsatım da oldu. Bu sezon benim için eğlenceli bir sezon olacak" dedi.

"HAKEMLERİN KARARLARINI KABUL ETMEMİZ GEREKİR"

Son olarak hakemlerin performansı hakkında da konuşan Baker, şunları söyledi:

"Maçlarda her iki takım için de tek hakem var. Bazen zor olsa da kabullenmesi hakemlerin kararlarını kabul etmeniz gerekir. Çok fazla bir şey yapmanız çok da fazla mümkün olmuyor. Hakemsiz de olmayacağı için onları unutarak sadece kendimiz gibi oynamaya çalışarak maçları kazanmaya çalışacağız ve hakem faktörünü biraz daha dışarıda bırakmaya çalışacağız."

(Gökmen Şahin - Ersen Küçük/İHA)

Teknik Direktör, Trabzonspor, İngiltere, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 11:21 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Lewis Baker: 'Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak' - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

İlişkileri yumuşatacak hamle! Macron'un çağrısı sonrası iki lider telefonda görüşecek Eşini vahşice katleden cani kocanın ifadesi kan dondurdu: Barışmayı kabul etseydi onu öldürmeyecektim Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi Duvara asılı olarak bulunan şahsın son paylaşımındaki not dikkat çekti Talihsiz vatandaş, kum taşıdığı traktörünün altında can verdi Müge Anlı, şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır ve Gülay Uygun'un dosyalarını kapattı Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı
Türkiye'den bir Türkiye'den bir "Lozan" Navtex'i daha: Limni Adası'nın statüsü ihlal edildi         
17:15
Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı Polis otosundan elleri kelepçeli halde kaçan şüpheli ortalığı birbirine kattı         
16:59
Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak Kazazede, kendisine yardım eden kadının koluna sarılarak "Sen kimsin?" diye sordu         
16:55
Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi Altının kilogramı 470 bin 300 liraya geriledi         
16:43
Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı Son dakika! Ünlü iş insanları Ali ve Sofu Altınbaş akaryakıt vurgunu operasyonunda gözaltına alındı         
16:14
Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı Belediye otobüsünde maske kavgası! Şoför, kendisine bıçakla saldıran yolcuyu çakıyla yaraladı         
16:07
Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak Son Dakika: Alexander Sörloth, 20+2 milyon euro bonservisle Leipzig'e gitti! Trabzonspor, paranın yarısını alacak         
15:42
Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek Bursa'da HES kodu olmadan kamu binalarına ve AVM'lere girilemeyecek         
15:37
İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü İntikam hırsı rahat bırakmadı! Babasını darbeden şahsı, döverek öldürdü         
15:11
Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı Serenay Sarıkaya'nın Instagram'dan paylaştığı deniz pozlarına beğeni yağdı         
14:58
Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti Arkadaşlık isteğini kabul etmeyen kadını öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti         
14:44
Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi Kendisine şiddet uygulayan eşinin tahliyesini isteyen kadının talebi kabul edildi         
14:12
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre emekli maaşlarında 344 liraya varan artış olacak         
14:00
Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor Efsane yıldız Audrey Hepburn'ün nadir fotoğrafları satışa çıkarılıyor         
13:52
Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı Bodrum'a gelen yazlıkçıların birçoğu koronavirüs nedeniyle geri dönmeyince ilçenin nüfusu 400 bine çıktı         
13:47
Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı Sokak ortasında silah zoruyla genç kızı kaçırdılar! Ailesi peşine düşünce ortalık karıştı         
13:46
Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura Türkiye'nin ilk korona hastasına tedavi gördüğü hastaneden dudak uçuklatan fatura         
12:37
"Pır pır" sesleri duyduğu için hastaneye gitti, kulağından canlı sinek çıkarıldı         
11:53
Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti Psikiyatrist Arif Verimli, reyting rekortmeni Kırmızı Oda'daki Binnur Kaya'nın mimiklerine dikkat çekti         
11:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2020 17:40:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Lewis Baker: "Burası benim için yeni bir meydan okuma olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei