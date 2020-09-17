- Lewis Baker İstanbul'da

İSTANBUL - Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Baker İstanbul'a geldi.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı, bonservisi Chelsea'de bulunan Lewis Baker, bugün akşam üzeri İstanbul Havalimanı'na geldi. İstanbul'da bir süre bekleyecek olan 25 yaşındaki oyuncu, akşam saatlerinde Trabzon'a gidecek.

Trabzon'da, yarın sağlık kontrolünden geçecek olan Baker, ardından kiralık sözleşmesi imzalayacak.