Lewis Hamilton'ın Covid-19 testi negatif çıktı

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın son Covid-19 testlerinin negatif çıktı.

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton'ın son Covid-19 testlerinin negatif çıktı. Hamilton, Abu Dhabi Grand Prix'sinde yarışabilecek. Sezonun İstanbul'daki yarışını kazanarak pilotlar kategorisinde 7. şampiyonluğunu kazanan ve bu kulvarda rekora koşan Mercedes pilotu Hamilton'un korona virüse yakalandığı açıklanmıştı. Hamilton, Bahreyn Grand Prix'sinin ardından kendisini kötü hissetmiş ve girdiği korona virüs testleri pozitif çıkmıştı. Hamilton bu yüzden Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Sakhir Grand Prix'sinde yarışamadı. Formula 1'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Lewis Hamilton'ın son yapılan korona virüs testinin negatif çıktığı duyuruldu. Hamilton bu hafta sonu yapılacak Abu Dhabi Grand Prix'sinde yarışabilecek. (İHA)

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