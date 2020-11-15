Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1 saat 42 dakika 19.313 saniyelik derece elde etti.
Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.
Dereceler
Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:
|Sürücü
|Takım
|Süre
|1
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|1.42.19.313
|2
|Sergio Perez
|Racing Point
|+31.633
|3
|Sebastian Vettel
|Ferrari
|+31.960
|4
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+33.858
|5
|Carlos Sainz
|McLaren
|+34.363
|6
|Max Verstappen
|Red Bull
|+44.873
|7
|Alexander Albon
|Red Bull
|+46.484
|8
|Lando Norris
|McLaren
|+61.259
|9
|Lance Stroll
|Racing Point
|+72.353
|10
|Daniel Ricciardo
|Renault
|+95.460
|11
|Esteban Ocon
|Renault
|+1 tur
|12
|Daniil Kvyat
|AlphaTauri
|+1 tur
|13
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|+1 tur
|14
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|+1 tur
|15
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|+1 tur
|16
|George Russell
|Williams
|+1 tur
|Kevin Magnussen
|Haas
|-
|Romain Grosjean
|Haas
|-
|Nicholas Latifi
|Williams
|-
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|-
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti - Son Dakika Spor