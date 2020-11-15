Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix'sinde 1.42.19.313'lük derece elde etti

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, 1 saat 42 dakika 19.313 saniyelik derece elde etti.

Intercity İstanbul Park'ta 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılan yarışta ikinci olan Sergio Perez, liderin 31.633 saniye gerisinde, üçüncü sıradaki Sebastian Vettel ise Hamilton'ın 31.960 saniye arkasında yer aldı.

Dereceler

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde pilotların sıralaması ve dereceleri şöyle oluştu:

Sürücü Takım Süre 1 Lewis Hamilton Mercedes 1.42.19.313 2 Sergio Perez Racing Point +31.633 3 Sebastian Vettel Ferrari +31.960 4 Charles Leclerc Ferrari +33.858 5 Carlos Sainz McLaren +34.363 6 Max Verstappen Red Bull +44.873 7 Alexander Albon Red Bull +46.484 8 Lando Norris McLaren +61.259 9 Lance Stroll Racing Point +72.353 10 Daniel Ricciardo Renault +95.460 11 Esteban Ocon Renault +1 tur 12 Daniil Kvyat AlphaTauri +1 tur 13 Pierre Gasly AlphaTauri +1 tur 14 Valtteri Bottas Mercedes +1 tur 15 Kimi Raikkonen Alfa Romeo +1 tur 16 George Russell Williams +1 tur Kevin Magnussen Haas - Romain Grosjean Haas - Nicholas Latifi Williams - Antonio Giovinazzi Alfa Romeo -

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