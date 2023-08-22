Tatil için Türkiye\'de! Lewis Hamilton, Kapadokya\'yı kuş bakışı izledi

Formula 1'de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, Türkiye'nin peribacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi.

TATİL İÇİN KAPADOKYA'YI TERCİH ETTİ

Formula 1'in yaşayan efsanesi olarak bilinen Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonluk kazanan Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda.

Lewis Hamilton'ın Kapadokya'dan görüntüleri: