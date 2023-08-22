Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi - Son Dakika

Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi

Tatil için Türkiye\'de! Lewis Hamilton, Kapadokya\'yı kuş bakışı izledi
Son Güncelleme: 22.08.2023 15:39

Formula 1'de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi.

Formula 1'de yedi defa şampiyon olan Lewis Hamilton, Türkiye'nin peribacaları ile ünlü önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi.

TATİL İÇİN KAPADOKYA'YI TERCİH ETTİ

Formula 1'in yaşayan efsanesi olarak bilinen Hamilton, tatil için geldiği Nevşehir Kapadokya bölgesinde sıcak hava balonu ile Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi. Formula 1 kariyerinde şu ana kadar 7 şampiyonluk kazanan Hamilton, Alman pilot Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyonluk kazanan pilot konumunda.

Lewis Hamilton'ın Kapadokya'dan görüntüleri:

Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, Kapadokya'nın eşsiz manzarasını kuş bakışı izledi

Lewis Hamilton, Kapadokya, Turizm, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Turizm Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi - Son Dakika


Son Dakika
15:35 Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur: Panama Kanalı'ndaki tıkanıklık dünya genelinde enflasyonu artırabilir
15:30 Arnas Agro Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Teymur: Panama Kanalı'ndaki tıkanıklık dünya genelinde enflasyonu artırabilir
15:33 Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi
15:28 Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton, tatil için Kapadokya'yı tercih etti
15:30 Kocaeli'de Edebiyat Öğretmeni İntihar Etti
15:27 Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL'lik son model araba istedi
15:26 Henüz ömrünün baharındaydı! Atanamayan öğretmen kendini astı
15:22 Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi
15:22 Son Dakika! Yunanistan'da yangınların devam ettiği ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu
15:17 Son Dakika! Yunanistan'da yangınların devam ettiği ormanlık alanda 18 kişinin cesedi bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.08.2023 16:04:10. #1.13#
SON DAKİKA: Tatil için Türkiye'de! Lewis Hamilton, Kapadokya'yı kuş bakışı izledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement