Lewis Holtby Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
1 saat önce
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş
'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'ta tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Alman orta saha Lewis Holtby, Beşiktaş'a transfer olmak amacıyla İstanbul
'a geldi.
Takımın sezon başı çalışmalarını yaptığı Riva
'da teknik direktör Abdullah Avcı
ile görüşecek olan Holtby, şartların uygun olması ve Avcı'nın onay vermesi halinde sportif direktör Ali Naibi ile transfer görüşmesi de yapacak. Son olarak Hamburg forması giyen Holtby, merkez orta saha, 10 numara ve sol kanatta görev yapıyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Almanya
Bundesliga 2'de görev aldığı 31 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Holtby, kariyerinde daha önce Tottenham Hotspur
, Fullham ve Schalke 04
gibi takımlarda forma giydi.
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