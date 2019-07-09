Son Dakika Haberleri: Lewis Holtby Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
Son Dakika Spor Haber

Lewis Holtby Beşiktaş'a transfer olmak istiyor

1 saat önce

Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı.

Lewis Holtby Beşiktaş'a transfer olmak istiyor, System.String[]
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilginç bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'ta tamamlayan ve sözleşmesi sona eren Alman orta saha Lewis Holtby, Beşiktaş'a transfer olmak amacıyla İstanbul'a geldi.
Takımın sezon başı çalışmalarını yaptığı Riva'da teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşecek olan Holtby, şartların uygun olması ve Avcı'nın onay vermesi halinde sportif direktör Ali Naibi ile transfer görüşmesi de yapacak. Son olarak Hamburg forması giyen Holtby, merkez orta saha, 10 numara ve sol kanatta görev yapıyor. 29 yaşındaki futbolcu geçen sezon Almanya Bundesliga 2'de görev aldığı 31 maçta 5 gol, 6 asistlik performans gösterdi. Holtby, kariyerinde daha önce Tottenham Hotspur, Fullham ve Schalke 04 gibi takımlarda forma giydi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 02:15 Kaynak: DHA
İstanbul, Beşiktaş, Riva, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Suriyeli muhalife İstanbul'daki başkonsoloslukta saldırı İstanbul'da termometreler 40 dereceyi gösterdi! Lewis Holtby, Beşiktaş için İstanbul'a geldi Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 15:45:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Lewis Holtby Beşiktaş'a transfer olmak istiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]