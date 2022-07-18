LEWİS'İN YATI, GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE - Son Dakika
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LEWİS'İN YATI, GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE

18.07.2022 20:15

TOTTENHAM Hotspur FC'nin sahibi ünlü İngiliz iş insanı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki Aviva isimli lüks yatı, Gökova Körfezi'ne demir attı.

TOTTENHAM Hotspur FC'nin sahibi ünlü İngiliz iş insanı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki Aviva isimli lüks yatı, Gökova Körfezi'ne demir attı.

Bodrum, Datça, Marmaris ve Fethiye gibi önemli turistik ilçelere sahip Muğla'nın kıyılarına çok sayıda ünlünün yatları demir atmaya devam ediyor. Gökova Körfezi'ne İngiltere Premier Lig kulüplerinden Tottenham Hotspur FC sahibi ünlü İngiliz iş adamı Joe Lewis'in 98 metre uzunluğundaki lüks yatı demir attı. Akyaka açıklarında demir atan yaklaşık 150 milyon dolar değerindeki 'Aviva' isimli 4 katlı yatın birçok süit odasının bulunduğu belirtildi.

Ünlü İngiliz iş insanı Joe Lewis'in yatta olmadığı öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LEWİS'İN YATI, GÖKOVA KÖRFEZİ'NDE - Son Dakika

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