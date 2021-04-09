Lexus 2025'e kadar 20 elektrik motorlu model tanıtacak - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Lexus, LF-Z Electrified konsept aracıyla birlikte önümüzdeki dönem planlarını da açıklayarak marka adına yeni bir dönemi başlattı.

Premium hibrit otomobiller konusunda öncü rol üstlenen Lexus, bu deneyimini önümüzdeki döneme de yansıtmaya devam edecek.

Otomotiv endüstrisi 100 yılda bir gerçekleşen dönüşümden geçerken Lexus, bu dönüşüme 20 yıldan daha uzun bir zamandır geliştirdiği hibrit araçlarla uzun zamandır hazır olduğunun altını çiziyor.

Lexus'un dünya lansmanını gerçekleştirdiği yeni LF-Z Electrified konsepti, markanın yeni tasarım dilini ortaya koyarken aynı zamanda vizyonunu da sergiliyor. LF-Z Electrified yeni Lexus modellerinin sürüş performansını, etkileyici tasarımını ve yüksek teknolojisini temsil ediyor.

Global satışların yüzde 50'sinden fazlası elektrik motorlu olacak

Buna göre; Lexus 2025 yılına kadar, dünya çapında farklı ülke ve bölgelerin ihtiyacını karşılamak için bataryalı elektrikli araç (BEV), plug-in hibrit (PHEV) ve kendi kendini şarj eden hibrit (HEV) araçlar dahil olmak üzere 20 tamamen yeni veya yenilenmiş model pazara sunacak. Bu modellerin ise 10 veya daha fazlasının bataryalı elektrikli araç olması hedefleniyor.

Lexus, 2025 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli versiyonlar sunmayı planlıyor. Bununla birlikte 2025 yılına gelindiğinde Lexus'un global satışlarının yüzde 50'sinden fazlasının elektrik motorlu olması hedefi bulunuyor. 2050'ye kadar tüm modellerinin üretim materyalleri, parça ve araç lojistikleri, bertaraf etme geri dönüşüm dahil yaşam döngüsü boyunca karbon nötr olması hedefi bulunuyor.

Lexus, dünya çapındaki müşterilerinin farklı beklentilerini aşarken, aynı zamanda yeni premium değerler de sunarak farkını ortaya koyacak.