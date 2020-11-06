Lexus, Avrupa'da 1 milyon satış adedine ulaştı

Avrupa'ya ilk kez 1990'da tek modelle giriş yapan Lexus, kısa zamanda premium otomobil dünyasındaki başarısını kanıtlayarak 1 milyon adetlik satış gerçekleştirdi.

Lexus'tan yapılan açıklamaya göre, premium otomobil üreticisi firma, Avrupa'daki 30'uncu yılında önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Lexus, Türkiye'de de hızlı bir büyüme göstererek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229'luk büyüme ile satışlarını neredeyse 3 katından daha fazla artırdı. Amerika'da markanın global lansmanının yapılmasından birkaç ay sonra Avrupa pazarına 1990'da sunulan amiral gemisi LS sedan ile performans, verimlilik ve donanım özellikleri açısından premium bir otomobilin nasıl olması gerektiği konusunda standartları belirledi. Lexus'un Japon misafirperverliği Omotenashi'yle şekillenen hizmet anlayışı da müşteri yaklaşımına yeni bir bakış açısı getirdi.

Lexus, lüks hibritin öncüsü

Lexus, oturmuş pazar normlarını takip etmek yerine kendi standartlarını belirledi ve 2005 yılında dünyanın ilk lüks hibrit aracı olan RX 400h'yi de satışa sundu. Premium üretici, bu teknolojiyi de her geçen gün geliştirerek segmentinde öncü oldu.

Lexus'un Avrupa'da şu ana kadar satılan 1 milyon aracının yüzde 45'i hibrit olurken, son dönemde hibritlerin satış oranı Batı Avrupa pazarında yüzde 96'ya kadar yükseldi. Lexus, Avrupa'daki yükselişini Türkiye'deki başarılı performansıyla da taçlandırıyor. Şimdiye kadarki en iyi ekim ayı performansına imza atan Lexus, ilk 10 ayda yüzde 62 büyüyen premium pazarda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 229 büyümeye kaydetti.

Türkiye'de en çok RX SUV modeli tercih edilirken, onu ES Sedan modeli takip ediyor. Kalite ve performansı ile öne çıkan modellerinin yanı sıra müşterilerine yaşattığı sıra dışı deneyimler ve sunduğu Geri Alım Garantisi gibi hizmetlerle farklılığını ortaya koyan Lexus, Türkiye'de de emin adımlarla büyümeye devam ediyor.