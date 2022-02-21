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Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil - Son Dakika

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

21.02.2022 17:44
Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

Lexus, yeni nesil tam elektrikli spor otomobilinin yeni görsellerini ve videolarını paylaştı.

İlk olarak geçtiğimiz Aralık ayında gösterilen spor otomobil, 2030'a kadar "Lexus Electrified" marka vizyonu altında sunulacak tam elektrikli geniş ürün yelpazesinin bir parçası olacak.

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus Electrified vizyonu ile elektrifikasyonun tüm potansiyeli kullanılarak sürüş keyfinin artırılması hedefleniyor.

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus'un yüksek performanslı elektrikli spor otomobili, cesur tasarımı ve alçak sürüş yüksekliğiyle LFA modelinin ruhunu koruyarak, markanın geleceğini temsil ediyor. Yeni spor otomobilin 0-100 km/s hızlanması iki saniye civarında olacak ve sürüş menzili katı-hal bataryaların kullanılmasıyla birlikte 700 kilometreyi aşacak.

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

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YORUMLAR
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Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Kaza yapan otomobil takla attı: 1 yaralı Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil

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Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lexus'dan tam elektrikli spor otomobil - Son Dakika
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