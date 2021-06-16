Lexus'dan yeni nesil NX SUV - Son Dakika

CARMEDYA.COM – Lexus, ikinci nesil NX SUV modelini online olarak gerçekleştirdiği dünya prömiyeriyle tanıttı.

Lexus adına yeni bir dönemin sayfasını açan tamamen yeni NX, markanın iç ve dış tasarımında gittiği yeni yönü temsil ediyor. Yeni Lexus NX, Avrupa pazarında 2021'in son çeyreğinde satışa sunulacak ve Türkiye pazarına da Kasım ayında giriş yapacak.

Yeni NX SUV, markanın ilk plug-in hibrit motoru dahil olmak üzere yeni motor seçenekleriyle birlikte daha dinamik bir sürüşe sahip. Yeni nesil multimedya ve bağlantı sistemleriyle donatılan NX; gelmiş teknolojiler, güvenlik ve konfor özellikleriyle sunulacak.

Model, 2014 yılında tanıtılan ve 170 bin adedin üzerinde satışla Avrupa'da Lexus'un büyümesine büyük katkı sağlayan ilk nesil NX'in yerini alacak.

Yenlikle birlikte performans, yol tutuş ve verimlilikte büyük bir ilerleme kaydedildi ve aracın yüzde 95'inin yenilenmesiyle büyük bir değişime imza atıldı.

Lexus tasarımında yeni bir yön

Yeni NX, Lexus'un tasarım dili olan L-finesse felsefesine bağlı kalmasıyla birlikte önemli bir evrimin başlangıcını temsil ediyor. Yeni model, ilk NX'in yenilikçi görünümünü daha ileriye taşıyarak daha sofistike, daha dinamik ve daha kaslı bir karakter ortaya koyuyor.

Yeni NX, ilk nesil modele göre 20 mm daha fazla uzunluğa, 30 mm daha fazla dingil mesafesine, 20 mm daha fazla genişliğe ve 5 mm daha fazla yüksekliğe sahip. Bu ölçüler mühendislik açısından optimum yerleşimi sağlarken, kabinde daha fazla yaşam alanı ve arkada daha geniş bir hacim elde edildi. Yeni GA-K platformu aynı zamanda ağırlık merkezinin de 20 mm aşağıya çekilerek daha dinamik sürüş elde edilmesine katkı sağladı.

Yeni NX'in ön tarafında Lexus'un kendine has ön panjuru, aracın tasarımında tamamlayıcı bir role sahip oldu. Daha dik ve daha zarif bir çerçeveyle tamamlanan ön panjur, uzun motor kaputunu vurguluyor ve arkaya doğru genişleyen gövdenin genel biçimini oluşturuyor.

Aracın arkasında dikkat çeken özellikler arasında Lexus'un aracın genişliğini ortaya koyan şerit ışıklandırmasıyla yeni L şekilli stop lambaları kombinasyonu ve logonun yerine 'LEXUS' isminin yazılı olarak yer alması bulunuyor. Böylece daha sade ve daha modern arka tasarım dikkat çekiyor.

Kabin mimarisinde yeni konsept: Tazuna Konsept

Yeni NX, yeni sürücü kokpit tasarımıyla birlikte Lexus'un yeni Tazuna konseptinin de ilk uygulamasına sahip oldu. Adını binicinin dizginleri kullanarak atını kontrol etmesini anlatan Japonca bir kelimeden alan Tazuna konsepti, "eller direksiyonda, gözler yolda" anlayışıyla sezgisel bir sürüş sağlıyor.

Multimedya ekranı, çoklu bilgi ekranı ve ön cama yansıtmalı gösterge içerikleri en az göz ve baş hareketiyle birlikte kolayca okunabiliyor. Benzer anlayışla çalıştırma düğmesi, vites kolu, klima kontrolleri, sürüş modu seçim düğmeleri de aynı yere konumlandırılarak kolay ve kusursuz bir sezgisellikle kullanım sağlanıyor.

Yeni NX, yeni Lexus multimedya platformuna sahip. Bir tablet gibi akıcı ve rahat kullanımı ile birlikte sınıfının en büyük ekranlarından biri olan yeni 14 inç dokunmatik ekranı ile tercih edilebilecek. Yüksek çözünürlüklü bu yeni ekran, her koşulda en net ve keskin grafikleriyle sürüş deneyimini daha ileriye taşıyacak.

Lexus'un ilk plug-in hibriti: NX 450h+

Yeni NX, daha geniş motor seçeneklerini ve yeni teknolojileri birleştiriyor. Yeni motor seçenekleri arasında Lexus'un ilk plug-in hibrit motoru da yer alıyor.

Markanın 15 yıldan daha uzun süredir hibrit teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan ilk plug-in hibrit modeli, yeni NX 450h+ olarak isimlendirildi.

NX 450h+'ın hibrit sistemi; dört silindirli 2.5 litrelik hibrit motoru, dışarıdan kabloyla da şarj edilebilen 18.1 kWh'lık sınıfının en yüksek kapasiteli bataryası ile kombine ediyor. Ek olarak arkada yer alan elektrikli motor ise E-Four teknolojisiyle dört çeker sürüş sağlıyor.

NX 450h+ toplam güç olarak 306 HP üretiyor ve bu sayede 0-100 km/s hızlanmasını 6 saniye civarında tamamlayabilecek. Bu yüksek performansa karşın CO2 emisyonu 40 g/km ve ortalama yakıt tüketimi 3 lt/100 km'den daha az olacak. NX 63 kilometreye kadar sadece elektrikle yol alabiliyor.

Yeni hibrit motor

NX'in yeni hibrit versiyonu olan NX 350h, dördüncü nesil Lexus hibrit teknolojisi ile hibrit performansını ve verimliliğini daha ileri seviyelere taşıdı. Mevcut modelden yüzde 22 daha fazla gücüyle NX 350h, 2.5 litre hibrit motoruyla 242 HP'ye sahip. 0-100 km/s hızlanması yüzde 15 iyileştirilen araç bu süreyi 7.7 saniyede tamamlarken yüzde 10 civarında daha az CO2 salımı gerçekleştiriyor. NX 350h, tercihe göre önden çekişli veya dört çeker olarak tercih edilebilecek.

Yeni benzinli motorlar

Yeni NX'in rekabetçiliğini artırmak adına Rusya ve Doğu Avrupa pazarında yeni benzinli motor seçeneği de sunulacak. 2.4 litrelik turbo beslemeli NX 350, 270 HP güce ve 430 Nm torka sahip. Bununla birlikte NX 250 ise, 199 HP güç üreten 2.5 litrelik motorla satışa sunulacak. Her iki benzinli motor da dört çeker sisteme sahip ve Direct Shift sekiz ileri otomatik şanzımanla eşleştirildi.

Elektronik kapı açma sistemi (E-Latch) ilk kez NX'te

Yeni NX, elektronik kapı açma sistemiyle donatılan ilk Lexus modeli oldu. Bu elektronik sistem, geleneksel iç kapı kolu yerine kapı panelinde dayanağının yanına yerleştirilmiş bir düğmeyi içeriyor. Tek bir yumuşak ve basit hareketle kullanım kolaylığı sağlaması, Japon evlerinde geleneksel fusuma sürgülü kağıt perdeli oda bölücü kapılardan esinlendi. Bu özellik sayesinde Güvenli Çıkış Asistanı kapı açma anında arkadan bir araç, motosiklet veya bisiklet geldiğinde bunu algılayarak kapının açılması önleniyor.

Geliştirilmiş güvenlik teknolojileri ve sürücü asistanları

Yeni NX, üçüncü jenerasyon Lexus Safety System + ile donatılan ilk Lexus modeli olarak da öne çıkıyor. Kapsamlı aktif güvenlik özelliklerine ve sürücü asistanlarına sahip yeni NX, kaza riskini tespit etmek ve önleme konusunda yeni standartları belirliyor. Yeni NX'in geliştirilmiş Ön Çarpışma Önleyici Sistemi hem gündüz hem de gece motosiklet, hayvan ve ağaç, duvar gibi sabit objeleri de tanımlayabiliyor. Bununla birlikte Acil Direksiyon Asistanı, Adaptif Hız Sabitleyici ve Şerit Takip Asistanı gibi özelliklerle sürüşü daha güvenli ve konforlu hale getiriyor.