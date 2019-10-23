Lexus, LF-30 elektrikli konseptinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi

Lexus, Tokyo Otomobil Fuarı'nda LF-30 Konsepti'nin örtüsünü dünya prömiyerine açtı.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Lexus, LF-30'u tanıtmasıyla birlikte ilk yüzde 100 elektrikli otomobilinin örtüsünü de kasım ayında kaldıracağını duyurdu.

Lexus hibrit teknolojisiyle lüks hibrit dünyasına öncülük eden marka, otonom sürüş teknolojisine ve elektrikli otomobil dünyasına farklı bir yaklaşım getirdi.

Lexus'un elektrikli vizyonunu ortaya koyan LF-30 konsepti, dış tasarımıyla markanın sanatsal yaklaşımını, yüzde 100 elektrikli bir otomobille buluşturuyor. Lexus'un üstün performansı ve incelikli işçiliğini buluşturan LF-30, insan odaklı kokpit tasarımıyla da dikkati çekiyor.

"Tazuna" konseptiyle tasarlanan kokpit, Japoncadaki "dizgin" kelimesinden ilham alıyor. Bu da at ve binicinin kurduğu ilişkiye benzer şekilde, sürücünün tüm hamlelerini otomobilin en yüksek hassasiyetle tepki vermesi anlamına geliyor. Araç içerisinde ön yolcu için uçaklardaki birinci sınıf koltuklardaki rahatlık sunulurken, tüm kontrollere kolayca ulaşılması sağlanıyor.



Lexus, sürüş anında yolcuların konforunu da sağlıyor. Arka koltuklarda, uzanma ve rahatlama gibi birçok farklı modlar bulunuyor. Arka koltukların üzerindeki cam tavan ise, favori videolar veya navigasyon bilgileri gibi görüntüler aktarılabiliyor. Bu özel "SkyGate" cam tavan, ses ve el hareketleriyle kontrol edilebiliyor.



Lexus eğlenceli sürüş deneyimini, yeni geliştirilmiş postür kontrolü ve diğer elektrikli teknolojileriyle daha ileriye taşıyor. Lexus, hibrit araçlarından elde ettiği deneyimle birlikte müşterilerin araçlarını sadece kullanmalarını, değil onlara tutkuyla bağlanmalarını amaçlıyor.



Yüksek elektrikli performansı



LF-30 performans ve sürüş deneyimi konusunda daha iddialı olması adına son teknolojiyle geliştirildi. Tekerleklerin içinde yer alan dört motor ile birlikte alçağa konumlandırılan bataryalar, yol tutuşu ve sürüş keyfini artırıyor. Otonom sürüş teknolojileri de, LF-30'un özellikleri arasında yer alıyor. Lexus'un Gelişmiş Postür Kontrol Teknolojisi ise, yüksek torka sahip elektrik motorlarının insan hassasiyetiyle güç dağılımı yapmasını sağlıyor. Ön ve arka tekerlekler tamamen bağımsız çalışarak şartlara göre aracın önden çekişli, arkadan itişli veya dört çeker sürüşlü olabiliyor. Gelecek jenerasyon elektrikli araç olarak LF-30 kablosuz şarj teknolisini kullanarak günlük hayatı kolaylaştırıyor.

0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,8 saniyede tamamlayabilen yüzde 100 elektrikli LF-30, 400 kW güce ve 700 Nm torka sahip. 500 km menzil sunan LF-30'un maksimum hızı ise, 200 km/s olarak açıklandı.



Lexus LF-30'da uçan drone asistan



LF-30'un şaşırtıcı özelliklerinden biri ise, Lexus Airporter isimli drone teknolojisine sahip uçan asistanı taşıması. Otonom özelliklere sahip Lexus Airporter, aracın bagaj alanından eşyaları alıp istenen yere götürebiliyor. Lexus Airporter, otonom özelliklerle donatılan LF-30'un her noktada kullanıcılarını rahat etmesini sağlıyor. Lexus'un geliştirdiği otonom özelliklere sahip LF-30, aynı zamanda kendi kendine park ve vale özelliği gibi ileri seviye sistemlerle hayatı kolaylaştırıyor.