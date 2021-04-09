Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi - Son Dakika

Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi

09.04.2021 23:27
Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi, System.String[]

Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car’ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, Lexus RX 300 modelini de filosuna kattı.

CARMEDYA.COM – Araç kiralama şirketi Enterprise Rent A Car'ın ana franchise sahibi Enterprise Türkiye, Lexus RX 300 modelini de filosuna kattı.

Lexus'un Dolmabahçe showroom'unda düzenlenen teslimat töreninde konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün "Türkiye'de başka hiçbir kiralama filosunda olmayan araçları müşterilerimize deneyimletiyor ve yeni araç teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Son olarak, lüks otomobil markası Lexus'a ait dünyanın ilk Premium SUV RX modelini müşterilerimizle buluşturacak olmamızdan dolayı oldukça mutluyuz. Üst seviyede konfor ve teknolojiyi bir arada sunan Lexus RX'lerle birlikte filomuz artık daha güçlü" diye konuştu.

Enterprise ile iş birliğine imza attıkları için mutlu olduklarını ifade eden Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, "Lexus markası olarak Türkiye'de her geçen gün daha fazla kullanıcıyı Lexus modellerinin kalitesi ve markamızın yüksek hizmet anlayışıyla buluşturmaya devam ediyoruz. 2021 yılına hızlı bir başlangıç yaptık ve satış rekorları kırarak büyümeye devam ediyoruz. Alanında öncü kuruluşlardan biri olan Enterprise ile yaptığımız bu önemli işbirliği sayesinde daha çok müşterinin kalitemizi deneyimlemesini ve hissetmesini amaçlıyoruz. Lexus modelleriyle ilk defa tanışacak kullanıcıların, bu deneyimden son derece memnun kalacağı konusunda otomobillerimize güveniyoruz" dedi.

"Filomuz yüzde 30 büyüdü, ofis sayımız 71'e çıktı"

İlk etapta Lexus'un SUV modeli RX'i filolarına eklediklerini ve Lexus ES Hybrid modeli için de anlaşma sağladıklarını belirten Özarslan Tangün, "Pandeminin başından itibaren sürekli insanlara nasıl daha iyi hizmet verebiliriz düşüncesiyle çalışmalar yaptık. Her bir aracımızın müşteriye teslim edilmeden önce dezenfekte edilmesi ve adrese teslimat gibi seçeneklerimiz attığımız öncelikli adımlardı. Seyahat kısıtlamalarıyla birlikte ise ofislerimizi şehir içlerinde yaygınlaştırarak kullanıcıların ihtiyaçlarına yakından yanıt verdik. Bu doğrultuda, geçen sene 14 yeni ofis açarak ofis sayımızı 71'e çıkardık. Tüm bunları yaparken filomuzdaki araç sayısını artırmaya ve çeşitlendirmeye devam ettik. Filomuz geçen seneye göre yüzde 30 büyüdü. Enterprise Türkiye olarak, her bütçeye uygun otomobillerin yanında, elektrikli ve hibrit araçlardan ekonomik ve premium araçlara kadar çok geniş yelpazede kiralama seçeneklerimiz var. Türkiye'de başka hiçbir kiralama filosunda olmayan araçları müşterilerimize deneyimletiyor, yeni araç teknolojilerini yakından takip ediyoruz. Son olarak, premium otomobil üreticisi Lexus'a ait dünyanın ilk Premium SUV'u olan RX modelini müşterilerimizle buluşturacak olmamızdan dolayı oldukça mutluyuz. Üst seviyede konfor ve teknolojiyi birarada sunan Lexus RX'lerle birlikte filomuz artık daha güçlü" dedi.

Türkiye'de Lexus markasının en çok tercih edilen modellerinden biri olan RX SUV modeli, Lexus'un üst düzey işçiliğini, konforunu ve kalitesini SUV segmentine taşıyor. İlk kez 1998 yılında dünyanın ilk lüks SUV'si olarak tanıtılan RX, her geçen jenerasyon konumunu güçlendiriyor.

Lexus RX'in en büyük farkını kabin içerisindeki yolcu konforu, işçiliği ve yeni nesil araç teknolojileri tamamlıyor. Lexus RX kabinin içerisinde 12,3 inç'lik dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz şarj, Apple ve Android telefonlar için akıllı telefon entegrasyonu ve virüs ve bakterilere karşı etkili nanoe™ klima gibi birçok özelliği ile sürücülerin teknoloji ihtiyaçlarını karşılarken, özel işçiliğe sahip ısıtmalı ve havalandırmalı deri koltuklar seyahat konforunu en üst seviyeye taşıyor.

Enterprise'ın filosuna katılan Lexus RX 300, 238 HP güç üreten 2.0 litre turbo motora ve 4×4 çekiş sistemine sahip.

Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi

Dolmabahçe Sarayı, Otomobil, Türkiye, Lexus, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lexus RX Enterprise Türkiye filosuna eklendi - Son Dakika


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