Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü - Son Dakika

Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü

10.01.2021 15:14
Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü, System.String[]

Lexus, salgının etkilerine rağmen 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 64 büyüme elde etmeyi başardı.

Lexus, salgının etkilerine rağmen 2020 yılında önceki yıla göre yüzde 64 büyüme elde etmeyi başardı.

2020 yılını değerlendiren ve 2021 hakkında hedeflerini açıklayan Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur, "2020'de global olarak hep birlikte hayatımızda birçok alışkanlığımızın değiştiği bir süreç yaşadık. Diğer taraftan 2020 yılı, aynı zamanda Lexus'un Türkiye'de 'pandeminin yükselen markası' olduğu bir yıl olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıl daha fazla kişi Lexus'un ayrıcalıklı dünyasına adım attı ve 2020 yılında, 2018 ve 2019'un toplamından daha fazla satış adedi yakalamayı başardık ve geçen yıla göre yüzde 64 büyüme kaydettik" dedi.

Lexus Türkiye Direktörü Selim Okutur

Bu istikrarlı yükselişi, 2021'de de devam ettirmeyi hedeflediklerini ifade eden Okutur, "Lexus'un ayrıcalıklı hizmet anlayışı, geniş satış sonrası ağı ve sorunsuzluğu; markanın her geçen gün daha fazla tercih edilmesine katkı sağlıyor. 2020 yılında satışlarımızın yarısının ya bir Lexus sahibine ya da bir Lexus sahibinin referansıyla yakınına yapılması bunun bir göstergesi. Bu doğrultuda 2021 yılını, 2020 adetlerini geride bırakacak şekilde kapatmayı öngörüyoruz. Bu hedeflerimiz kapsamında 2021 yılına, Lexus sahibi olmak isteyenleri mutlu edecek avantajlı kampanyalarla başladık. Aynı zamanda Lexus'un daha fazla tercih edilmesi ve sorunsuzluğu tüm modellerimizin ikinci el pazarında da her geçen gün değer kazanmasına olanak sağlıyor" dedi.

Lexus RX

Lexus geri alım garantisi

Lexus'un tüm dünyada elde ettiği yüksek ikinci el değerine güvenen marka, özel hizmetleriyle de bunun altını çiziyor. Oldukça geniş bir hizmet yelpazesi sunan Lexus'un en dikkat çeken uygulamalarından biri de Geri Alım Garantisi. Buna göre satılan Lexus modelleri, müşteri talep ettiğinde araç kullanımına ve yılına bağlı olarak belli oranlarda marka tarafından geri alınabiliyor.

Lexus ES

2021'e finansman fırsatlarıyla başladı

Lexus, Ocak ayı boyunca yeni bir Lexus sahibi olmak isteyenlere uygun fırsatlar sunarak yıla başladı. Ocak ayı boyunca devam eden avantajlı fırsatlarla RX300 SUV ve hibrit ES 300h Sedan modelleri, yarısı peşin diğer yarısı da finansman desteğiyle satın alınabilecek.

Bu kampanyadan yararlananlar, araç bedelinin yarısını peşin diğer yarısını 23 ay 15 bin TL taksit şeklinde ödeyebilecekler. Geri alım garantisi altında yapılan bu finansmanda 24. taksit ise balon ödeme olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye, Lexus, Ocak, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lexus Türkiye'de bir yılda yüzde 64 büyüdü - Son Dakika


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