Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor - Son Dakika

Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor

28.03.2021 17:24
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Lexus yeni bir konsept aracın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

CARMEDYA.COM – Lexus yeni bir konsept aracın tanıtımını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Yeni konsept araç, markanın gelecek vizyonunu ortaya koyması bakımından da büyük önem taşıyor.

Yenilenen marka vizyonunu aktaracak olan Lexus, aynı zamanda yeni nesil lexus araçlarının tasarım dilini de gösterecek. Sergilenecek olan konsept araçtan bir ön gösterim görselleri paylaşan Lexus, bu yeni konseptin yanı sıra Lexus, 2021 yılı içerisinde bu yeni vizyon kapsamında geliştirilen ilk modelini de tanıtacak.

Yeni konsept aracı siluetini yansıtan fotoğraflarla merak uyandıran Lexus, markanın kendine özel tasarım anlayışını evrimleştirerek gelecek nesil modellere aktaracak.

Lexus, yeni konseptini 30 Mart Salı günü, Türkiye saati ile 14: 00'de online olarak gerçekleştireceği bir organizasyonla sergileyecek.

Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor

Lexus, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Lexus'un yeni konsepti gün sayıyor - Son Dakika


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