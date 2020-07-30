Lexus, Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterecek

Lexus, 2-12 Eylül'de gerçekleştirilecek 77. Venedik Film Festivali'nin resmi araç markası oldu.

Lexus'un açıklamasına göre, Venedik Film Festivali'nin resmi araç markası olan şirketin otomobilleri, Venedik Lido'da düzenlenecek festivalde kırmızı halıda ünlü isimlerin yanında yer alacak.

Tüm dünyanın yakından takip ettiği organizasyona 36 otomobille eşlik edilecek. Lexus'un geniş ürün gamından üstü açılan süper coupe LC Convertible, LC Coupe, yüzde 100 elektrikli UX 300e ile birlikte tüm SUV modelleri ve ES sedan kırmızı halıda boy gösterecek. Lexus'un elektrikli aracı UX 300e, markanın vizyonunu sergilemek adına organizasyon boyunca ön planda yer alacak.

Sinema dünyasıyla yakın ilişkilere sahip Lexus, insan odaklı ve yenilikçi yaklaşımını sergilemeye devam edecek. Son 4 yıldır Lexus'un resmi araç partneri olarak yer aldığı Venedik Film Festivali'nde Cate Blanchett Uluslararası Jüri Başkanı olarak görev yapacak. İtalyan aktris Anna Foglietta ise, festivalin açılış ve kapanış seremonilerini gerçekleştirecek.

Ünlü isimlere eşsiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanan Lexus, detaylara verdiği önem, yüksek kalitede işçiliği ve konforuyla birlikte bu özel festival deneyimini daha ileriye taşıyacak.