Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede - Son Dakika
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Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

11.10.2022 12:35
Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

Lexus, Black Panther serisinin devam filmi olan “Black Panther: Yaşasın Wakanda” filminde tam elektrikli RZ 450e modeliyle Wakanda’nın seçkin Dora Milaje savaşçılarının yanına katılıyor.

Lexus, Black Panther serisinin devam filmi olan "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminde tam elektrikli RZ 450e modeliyle Wakanda'nın seçkin Dora Milaje savaşçılarının yanına katılıyor.

Marka daha önce LC 500 ile gerçekleştirdiği Marvel Studios Black Panther işbirliğini yeni filmde de sürdürüyor.

Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

11 Kasım'da Türkiye'de vizyona girecek "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filmi, yeni fragmanıyla sinemaseverlerin heyecanını daha da artırdı. İlk gösterim öncesi yayınlanan fragmanda Lexus'un elektrikli modeli RZ 450e, Dora Milaje savaşçıları tarafından kullanılıyor.

Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

Heyecan verici fragmanda Danai Gurira'nın rol aldığı General Okoye karakteri, bir konuşmacı olarak görevini yerine getirmek üzere araç içerisinde hazırlık yaparken, kendisini aksiyon dolu bir kovalamaca sahnesi içerisinde buluyor.

Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede

RZ 450e bu kovalamacanın içerisinden hassas One Motion Grip direksiyonu, üstün denge sağlayan DIRECT4 dört çeker sistemi ile ön ve arka tekerleklere kesintisiz şekilde güç sağlayan e-Axle motorları sayesinde başarıyla kurtuluyor.

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Kaynak: Carmedya.com

Marvel, Lexus, Otomobil, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lexus Yeni Black Panther ile beyaz perdede - Son Dakika
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