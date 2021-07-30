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Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı - Son Dakika

Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı

30.07.2021 17:23
Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı, System.String[]

Lexus, geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına düzenlediği Lexus Tasarım Ödülleri'nde 2022 başvurularını kabul etmeye başladı.

Lexus, geleceğin tasarımcılarını desteklemek adına düzenlediği Lexus Tasarım Ödülleri'nde 2022 başvurularını kabul etmeye başladı.

Toyota bünyesindeki premium otomobil üreticisi Lexus'tan yapılan açıklamaya göre 10. kez gerçekleştirilecek prestijli ödüller, daha iyi bir yarın için yenilikçi tasarımları ortaya çıkarmayı hedefliyor.

2022 Lexus Tasarım Ödülleri için başvurular, 10 Ekim 2021 tarihine kadar LexusDesignAward.com adresinde online olarak gerçekleştirilecek. 2013 yılında uluslararası tasarım yarışması, yeni nesil tasarımcıları desteklemek üzere başlatıldı. 10. kez yapılacak Lexus Tasarım Ödülleri, her geçen yıl evrimleşerek daha iyi yarınlara önderlik eden bir platform olarak yoluna devam ediyor.

Katılımcılar, Lexus'un sunduğu imkanlarla birlikte yeteneklerini uluslararası alanda sergileme fırsatı buluyorlar. Her katılımcıdan tasarımlarını "İhtiyaçları Önceden Bilmek," Yenilikçilik" ve "Cazibe" olmak üzere Lexus markasının üç ana prensibiyle birleştirmesi bekleniyor. Yeni tasarımların, geleceğin toplumunun karşı karşıya olduğu küresel zorlukları öngörmesi, herkesin mutluluğunu artırırken aynı zamanda sürdürülebilir bir geleceğe katkı sağlayacak şekilde hayal edilmesi isteniyor. Lexus, bu yarışmayla birlikte farklı koşullarda insanlar ve toplumlar için gerçekten daha parlak bir gelecek yaratabilecek çözümlerle kesişen büyüleyici tasarımları öne çıkarmayı hedefliyor.

Dünya çapında gelen tasarım başvurularının tamamlanmasının ardından seçkin jüri komitesi, tüm başvuruları inceleyerek 2022'nin başında altı finalist seçecek. Bu finalistler, dünyanın önde gelen tasarımcılarından dördü ile tanışıp onlardan rehberlik alma gibi paha biçilmez bir fırsatın sahibi olacaklar. Farklı geçmişlere ve uzmanlıklara sahip bu danışmanların kişisel rehberliği, finalistlerin fikirlerinin potansiyelini ortaya çıkaran prototipler oluşturmalarına yardımcı olacak.

Finalistlerin yapacakları prototiplerin geliştirilmesi için Lexus bütçesini finalist başına 3 milyon Japon Yeni'ne (JPY) çıkardı (yaklaşık 23 bin avro). 2022'nin bahar aylarında altı finalist jüriye son tasarımlarını sunarken burada Grand Prix ödülünü kazanan tasarım da seçilecek. Lexus, sonbahar aylarında 2022 Lexus Tasarım Ödülleri'nin jüri komite üyelerini ve danışmanlarını da açıklayacak.

Otomobil, TOYOTA, Lexus, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Lexus, yenilikçi tasarım arayışıyla 2022 Tasarım Ödülleri başvurularını almaya başladı - Son Dakika Ekonomi


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