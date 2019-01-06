Leyla Alaton Özür Diledi
37 dakika önce
İş kadını Leyla Alaton, Ayasofya'da dans figürleri sergileyen kadın fotoğrafıyla ilgili, "Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
İş kadını Leyla Alaton
, Ayasofya
'da dans figürleri sergileyen kadın fotoğrafıyla ilgili, "Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.
İş kadını Leyla Alaton, dün grup halinde gece yarısı Ayasofya Müzesi
'ne gezi düzenledi. Gezi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gezi fotoğraflarının içinde Ayasofya'da dans eden bir kızın fotoğrafı ise büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir" ifadelerini kullandı. Alaton, söz konusu fotoğrafı da kaldırdı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:16 Kaynak: İHA
Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği İddia Edilen Deniz Çakır Hakkında Soruşturma Başlatıldı
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye Tepki: İddalar Akıl Dışıdır
Türk Hava Yolları Uçağı, Ukrayna'da Pistten Çıktı