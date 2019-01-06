Son Dakika Haberleri: Leyla Alaton Özür Diledi

Leyla Alaton Özür Diledi

37 dakika önce

İş kadını Leyla Alaton, Ayasofya'da dans figürleri sergileyen kadın fotoğrafıyla ilgili, "Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

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İş kadını Leyla Alaton, Ayasofya'da dans figürleri sergileyen kadın fotoğrafıyla ilgili, "Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim" ifadelerini kullandı.

İş kadını Leyla Alaton, dün grup halinde gece yarısı Ayasofya Müzesi'ne gezi düzenledi. Gezi fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı. Gezi fotoğraflarının içinde Ayasofya'da dans eden bir kızın fotoğrafı ise büyük tepki çekti. Tepkiler üzerine açıklama yapan Alaton, "Estetik olduğunu düşündüğüm bir fotoğraf paylaştım. Hiçbir değere tehdit olabileceğini düşünemedim. Çok ama çok üzgünüm. Gerçekten, incinmiş olanlardan özür dilerim. Kimseyi incitmek gibi bir kastım asla olamaz. Dans gösterisi mevzu bahis değildir. Hatıra niyetine, safça çektirilmiş bir genç kızımızın fotoğrafından ibarettir" ifadelerini kullandı. Alaton, söz konusu fotoğrafı da kaldırdı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:16 Kaynak: İHA

Ayasofya, Leyla Alaton, Güncel
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