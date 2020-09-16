Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı - Son Dakika

Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı

60'lık skorla galip geldi.

Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı, System.String[]

60'lık skorla galip geldi.

İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Leyla Atakan Cup, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin iddialı takımlarının mücadeleleri ile başladı. Beşiktaş, Fenerbahçe Öznur Kablo, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve İzmit Belediyespor'un mücadele edeceği turnuvanın ilk maçında Beşiktaş ile Hatay BŞB karşılaştı.

Beşiktaş'ın hızlı başladığı karşılaşmanın ilk periyotunda Hatay Büyükşehir Belediye farkın açılmasına izin vermedi. Kıran kırana mücadelenin yaşandığı ikinci periyotta savunmasıyla dikkat çeken Hatay BŞB soyunma odasına 31-33 geride girdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyunu domine etmeyi başaran Beşiktaş son periyoda da önde girdi (52-46). Maçı çevirmek için üstün gayret sergileyen Hatay BŞB'nin gücü yetmedi, Beşiktaş maçtan 66-60 galip ayrıldı. Maçın en skorer ismi ise 22 sayıyla Beşiktaşlı Crystal Bradford oldu.

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Ayşenur Yazıcıoğlu xx, Fatih Güler xx, Samet Erdoğan xx

Beşiktaş: Senay Zeybek x, İremnaz Topuz xx 4, Melisa Korkmaz x 5, Nur Sezen Yavuz x 2, Angela Salvadores xxx 16, Melek Uzunoğlu xx 11, Elif Bayram xx, Nisa Yalçın x 6, Mia Draşkiçeviç x, Crystal Bradford xxx 22

Hatay BŞB: İdil Türk x 4, Selena Kör x, Kübra İmren Siyahdemir xx 13, Derin Yaya xx 5, Özge Yavaş xx 9, Gizem Başaran xx 14, Gamze Güzel x, Mina Berber x, İdal Yavuz x, Hind Ben Abdelkader xx 15, Meryem Alır x, Melike Togal x

1. Periyot: 25-13

Devre: 33-31

3. Periyot: 52-46 - KOCAELİ

İzmit Belediyesi, Leyla Atakan, Beşiktaş, Hatay, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı - Son Dakika Spor


Son Dakika

Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Liseli genç yol kenarında ölü olarak bulundu Doğal gazda HES kodu uygulaması başlıyor Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti
Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Muş'un Korkut ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
17:55
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adamın oğlu konuştu: Burnunda kırık var, sürekli kanıyor         
17:33
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım Yaşlı komşusunu döven Halil Sezai kendini savundu: Aylardır küfür ve tacize maruz kaldım         
16:24
Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti Başak Demirtaş, çok sevdiği öğretmenlikten kocası için istifa etti         
16:11
Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sağlık çalışanının 9 yaşındaki kızı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
15:07
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu Halil Sezai'nin tekme tokat dövdüğü yaşlı adam konuştu: Otururken bile vuruyordu         
14:09
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı Hapishane aşkı dehşet saçtı: 7 saat işkence görüp tecavüze uğradı         
12:58
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu Maskesini evde unutan güzel sunucu, iç çamaşırından medet umdu         
12:14
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 18:35:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Leyla Atakan Cup, Beşiktaş'ın galibiyeti ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei