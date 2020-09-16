Leyla Atakan Kadınlar Basketbol Turnuvası, Kocaeli'de başladı

Günün ikinci maçında ise İzmit Belediyespor ile Fenerbahçe Öznur Kablo karşı karşıya geldi. Müsabaka, İzmit Belediyespor'un 52-49'luk üstünlüğüyle sona erdi.

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