"Leyla Aydemir cinayeti" davasının sanıkları yeniden yargılanacak - Son Dakika

"Leyla Aydemir cinayeti" davasının sanıkları yeniden yargılanacak

21.12.2020 20:33

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, Ağrı'da 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in öldürülmesine ilişkin yargılanan 7 sanık hakkında yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan amca Yusuf Aydemir ve beraat eden 6 sanıkla ilgili Ağrı 1'inci Ağrı Ceza Mahkemesinin verdiği karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesince değerlendirildi.

Yüksek mahkeme değerlendirme sonucu yerel mahkemenin kararını çeşitli usül eksikleri yüzünden tüm sanıklar yönünden bozdu.

Bozma kararı doğrultusunda, dava kapsamında tutuklu bulunan amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ileride telafisi güç mağduriyete sebebiyet verebileceğine ve tutuklamanın bir ceza değil tedbir niteliğinde olduğuna işaret eden Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, bu nedenle Aydemir'in tahliyesine karar verdi.

Ağrı 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan davada tutuklu sanık Aydemir "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "cebir ve hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırılmış, tutuksuz yargılanan 6 sanık ise delil yetersizliğinden beraat etmişti.

Minik Leyla'nın cesedi 18 gün sonra bulunmuştu

Ağrı'da 15 Haziran 2018'de Ramazan Bayramı dolayısıyla ailesiyle dedesine ziyarete gittiği Bezirhane köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmıştı.

Çalışmalar kapsamında ekiplerce bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köydeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı.

Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra köye 2 kilometre mesafede, kent merkezine giden yolun yakınında akarsu kenarındaki ağaçların arasında bulunmuş, vücudunda darp ya da yara izine rastlanmayan çocuğun cenazesi Bezirhane köyünde defnedilmişti.

minik leyla, Erzurum, Ağrı, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Leyla Aydemir cinayeti' davasının sanıkları yeniden yargılanacak - Son Dakika


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