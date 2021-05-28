Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında - Son Dakika

Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında

28.05.2021 10:50
Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında, System.String[]

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlandı.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu. Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi. Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksizsiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

7 sanık hakim karşısında

Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin Mehmet Ali Aydemir, amca Musa Aydemir (28), amca Yusuf Aydemir (42) ve köylülerden Besim Dursun (47) ile eşi Hatun Dursun (55), Ayşe Artam (37) ve eşi Yıldırım Artam (40) hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez hakim karşısına çıktı.

(Özge Bozo - Çağrı Korkmaz - Merve Gökbakan - Sefa Tetik/İHA)

Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında
Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında

Ramazan Bayramı, Türkiye, Haziran, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Leyla Aydemir davası başladı, 7 sanık tekrardan hakim karşısında - Son Dakika


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