Leyla Aydemir Davası Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

Leyla Aydemir Davası Temmuz'a ertelendi

Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde koybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi.

Ağrıda iki yıl önce bayram için dedesinin evine ziyarete gittiği Bezirhane Köyünde koybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir Davası 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. 2 yıl önce ağrının Bezirhane köyünde ortadan kaybolan ve 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir davasının 3. Duruşmasında dava ertelenerek 3 Temmuz 2020 tarihine ertelendi. (İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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