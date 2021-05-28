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Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler - Son Dakika

Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

28.05.2021 13:11

2018 yılında Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni ortaya çıkan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in karara bağlanan davası, tekrar görülmeye başlandı. Avukat Erdoğan Tunç'un eline geçen ses kaydı ise duruşmaya damga vurdu. İddiaya göre; arama çalışması sırasında AFAD ekipleri kilerde Leyla'nın sesini duydu ancak amca Yusuf Aydemir, AFAD çalışanına, "Ses etme duyulursa beni öldürürler" ifadelerini kullandı.

Ağrı şehir merkezinde yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla Aydemir, 2018 yılında Ramazan Bayramı dolayısıyla geldikleri dedesinin yaşadığı Ağrı'nın Bezirhane köyünde 15 Haziran günü kaybolmuştu.

TÜM TÜRKİYE SEFERBER OLMUŞTU

Tüm Türkiye'nin bulunması için seferber olduğu Leyla'nın 18 gün sonra köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde cansız bedeni bulunmuştu. Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde 2 Ekim 2020 günü görülen karar davasında, tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, tutuksuz 6 sanık hakkında beraat kararı verilmişti. Karar davasının ardından tutuklu amca Yusuf Aydemir de tahliye edildi.

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

ANNE VE BABA DURUŞMAYA KATILMADI

Minik Leyla'nın davası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesinin 7 sanık hakkında Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinin daha önce verdiği kararı bozması sonrası ilk kez görülmeye başlandı. Duruşmaya sanıklar eksiksiz katılırken, minik Leyla'nın annesi Şükran Aydemir, babası Nihat Aydemir katılmadı.

ŞOKE EDEN SES KAYDI

Duruşmanın başında dinlenen Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunç, "Elimize gelen ses kaydında arama kurtarma çalışmalarında AFAD çalışanları kendi aralarında konuşurken 'Esmer birinden şüpheleniyoruz' diyorlar. Yapılan değerlendirmede AFAD çalışanının kilerde Leyla'nın sesini duyduğunu bunun üzerine amca Yusuf Aydemir'in AFAD çalışanına 'Ses etme duyulursa beni öldürürler' dediği öne sürülüyor. Bunun üzerine AFAD ekibindeki kişi ses etmiyor. Biz Leyla'nın avukatı olarak bilgilerin teşhis edilmesini mahkemeden talep ediyoruz" dedi.

Leyla Aydemir davasında kan donduran ses kaydı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

AFAD EKİBİNİN TANIK OLARAK DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Leyla Aydemir davasında Avukat Erdoğan Tunç, o süre içerisinde arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm AFAD ekibinin tanık olarak dinlenmesini talep etti.

Duruşma devam ediyor. Mahkemeye delil olarak sunulan ses kaydı celse arası mahkeme başkanı tarafından dinlenecek.

Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler

Ramazan Bayramı, Haziran, AFAD, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Leyla Aydemir davasıyla ilgili kan donduran ses kaydı ortaya çıktı: Ses etme duyulursa beni öldürürler - Son Dakika


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