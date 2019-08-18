Son Dakika Haberleri: Leyla bebeğin ilk fotoğrafı! "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık"
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Leyla bebeğin ilk fotoğrafı! "Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık"

1 saat önce

Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Leyla bebeğin ilk fotoğrafı!
Ocak 2014'te müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ünlü oyuncu Seda Bakan, Leyla ismini verdikleri bebeğini dünyaya getirdi.

Bugün akşam saatlerinde Instagram hesabından kızının ilk fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, "Bebişkomuz Leyla'yı Allah'ın izniyle kucağımıza aldık. Hayatımızın en güzel anlarını yaşadık. Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Sevgili doktorum @dresraozbasli ya çok ediyorum..." mesajını ekledi.

Seda Bakan'ın paylaşımı kısa sürede on binlerce kişi tarafından beğenildi.

Seda Bakan, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:59 
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