'Leyla'dan Sonra Topluluğu'ndan çocuklara yılbaşı sürprizi - Son Dakika

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerden oluşan 'Leyla'dan Sonra' Topluluğu, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Pediatri Servisi'nde yatmakta olan çocuklar için yılbaşı etkinliği düzenledi.



Hasta odalarını tek tek gezen öğrenciler, bütün çocuklara hediye oyuncaklar dağıtıp, hasta yakınları ile sohbet etti. Noel baba kostümü ve birçok eğlenceli kostümle, tedavi gören çocukları eğlendiren öğrenciler, müzik eşliğinde çocuklarla dans ederek keyifli zaman geçirdiler.



Leyla'dan Sonra Topluluğu Fakülte Sorumlusu Ertuğrul Yülek, "Topluluk olarak yeni yıl dolayısıyla geldik, miniklerimizle eğlendik, onlara hediyeler verdik ve beraber şarkı söyleyip dans ettik. Amacımız çocukların yeni yıla mutlu girmesidir" dedi. - AYDIN