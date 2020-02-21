Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek - Son Dakika

Leyla davasına 27 Nisan'da devam edilecek
6 saat önce
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 01:20 Kaynak: İHA
Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir cinayetiyle ilgili görülen duruşma 27 Nisan tarihine ertelendi.
Ağrı Adliyesinde görülen duruşmada olayla ilgili olarak biri tutuklu 7 kişi yargılanıyor.
Duruşma sonunda tutuklu sanık amca Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına karar verilirken duruşma 27 Nisan'a ertelendi. - AĞRI
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