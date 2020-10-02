DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

EŞİNİN ALDIĞI CEZAYI DUYUNCA FENALAŞTI

Leyla davasında karar günü (4)

Ağrı'da, Leyla Aydemir'in (4) kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 1'i tutuklu 7 sanıklı davanın karar duruşmasında, Yusuf Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldığını duyan eşi Fatma Aydemir, fenalaştı. Yakınlarının desteğiyle adliye dışına çıkarılan Aydemir, ambulansta tedaviyi kabul etmedi. Sanık Aydemir'in yakınları ise adliye önünde gazetecilere, polislere ve UCİM üyelerine tepki gösterdi. Polis ekipleri, Aydemir'in yakınlarını adliye önünden güçlükle uzaklaştırdı.

'LEYLA İÇİN ADALET TAM YERİNİ BULMADI'UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan, "Bugün Leyla Aydemir için buradaydık. Sadece 'anne' diyen bir çocuğu canice katlettiler. Yusuf Aydemir bugün ağırlaştırılmış müebbet aldı; ama Besim Dursun, Hatun Dursun, Mehmet Ali Aydemir , Musa Aydemir, Yıldırım Artan ve Ayşe Artan da iş birliği içindeydiler. Biz bugün adaletin tecellisini göremedik. Çocuğu katleden bu vicdansızlar bugün beraat etti. Fakat istinaf sürecinde şikayetimizi yerine getireceğiz. Katile yardımcı olanların da cezalandırılmasını istiyoruz. 'Çocuklar vatandır' diye çıktığımız bu yolda Leyla'yı katledenlerden hesap sormak için bir üst mahkemede gereğini yapacağız. Şu anda Leyla için adalet tam olarak yerini bulmadı. Yerini bulması için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu. UCİM Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan ise "İstinaf mahkemesi var, orada mücadelemizi sürdüreceğiz. 'Kol kırılır yen içinde kalır' dediler. Biz 'Kalmasın' dedik. Bugün verilen ceza, bizi hiç tatmin etmedi, kamuoyu vicdanını da tatmin etmedi. Bu cinayeti bir kişinin işlemesi mümkün değil. Bütün gerçekler ortaya çıkacak. UCİM olarak sonuna kadar istinafta sonuçlandırıncaya kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz" dedi. 'GEREKİRSE AİHM'E GİDECEĞİZ'Leyla Aydemir'in ailesinin avukatı Erdoğan Tunca da mahkemenin ciddiyetsiz karar verdiğini savunarak, davayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) kadar götürebileceklerini belirtip, şunları söyledi: "Türk yargı tarihinin en önemli dosyası olan Leyla Aydemir dosyasında ne yazık ki hayal kırıklığına uğramış bulunmaktayız. Defalarca eksik soruşturma yürütüldüğünü, soruşturma ve kovuşturmanın genişletilmesi gerektiğini, sanıklar hakkında HTS ve telefon kayıtlarına bakılmasını söyledik. Mahkeme heyeti ciddiyetsiz bir şekilde sanıklardan sadece bir kişiye ceza verdi, diğerleri beraat etti. Şunu sormak istiyorum; madem bunlar beraat etti, suçsuz, o zaman kim bu Leyla'nın katili? Kimler yaptı, neden bu ortaya çıkmadı? Süreci kınıyor, yargılamanın ileriki aşamasında istinafta, Yargıtay 'da gerekli işlemleri yapacağız. Gerekirse AİHM'e kadar gideceğimizi kamuoyunun bilgisine arz ederim."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Hümeyra Pardeli anonsu Duruşma sonrası çıkan tartışmaBasın mensuplarına saldırmalarıSaadet Özkanın açıklaması Yücel Ceylanın açıklaması Leyla'nın ailesinin avukatı Erdoğan Tunca açıklaması

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENÇLERE ÇAĞRI Erdoğan, " Azerbaycan'ın yanındayız ve yanında olacağız" (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplu açılış töreninde Konya'ya son 18 yılda Konya'ya 60 milyar yatırım yapıldığını belirterek, kente yapılan yatırımları anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 18 yılda Konyalı çiftçilerimize 9,7 milyar liralık tarımsal destek verdik. Ama ana muhalefetin başındaki zaat 'Çiftçilerimize bir şey verilmiyor. Çiftçilerimiz yalnız kaldı' insafın kurusun. Bizim ne yaptığımızdan senin haberin yok. Şöyle gel bu yollardan dolaş, bak. Yüksek Hızlı Tren'de neler oluyor. Ankara- Konya arasında neler oluyor bi bak. Ama işlerine gelmez. Sağ olsun Konya'da toplamda 24, 2 milyar liralık hayvansal ve bitkisel üretimle ülkemizin tarım başkenti olduğunu tescil etti" diye konuştu. Erdoğan, savunma sanayiyi güçlendirmek için önümüzdeki yıl Konya'da Türkiye Silah Test Merkezi'nin kurulacağını belirtti. GENÇLERE ÇAĞRIDA BULUNDUGençlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Gençler, lütfen şimdiden ülkemizin 2053 vizyonunu şekillendirmek suretiyle çalışmaya başlayın. Sizlerin de gördüğü gibi zaman hızla akıp gidiyor. Göz açıp, kapayana kadar zaten 2023'e ulaşmış olacağız. Ülkemizin ondan sonraki rotasını içini gençelerimizin dolduracağı 2053 vizyonu belirleyecek. Biz bu konuda gençlerimize her türlü desteği vermeye, katkıyı yapmaya, atlyapıyı kurmaya hazırız. Maziden, atiye kuracağımız köprünün en son ve en sağlam ayağı sizler olacaksınız. Türkiye'nin size, sizin enerjinize, gayretinize, cesaretinize, üretkenliğinize ihtiyacı var."Erdoğan'ın konuşmasının ardından Konya Şehir Hastanesi ile diğer yatırımların açılışı gerçekleşti" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ --------------Cumhurbaşkanının konuşması Açılışın gerçekleşmesi

Haber- Kamera: KONYA

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Pet şişede benzin vermeyen pompacıyı bıçakladı; o anlar kamerada

MERSİN'de bir akaryakıt istasyonundan 2 gün önce pet şişede benzin isteyen N.G., kendisine yasak olduğunu bildiren pompacıyı 2 gün sonra istasyona gelip bıçakladı. Mahalle bekçisi, yerde yatan istasyon görevlisine tampon yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Huzurkent Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyon çalışanı E.G.'nin yanına gelen N.G., pet şişede benzin istedi. E.G. yasak olduğunu söyleyerek, benzin satmadı. Aradan 2 gün geçtikten sonra tekrar aynı istasyona gelen N.G., pompa görevlisi E.G. ile tartışmaya başladı. Ardından yanında taşıdığı bıçakla istasyon görevlisini bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.BEKÇİ, TAMPON YAPTIO anlarda devriye görevi yapan mahalle bekçileri, çevredekilerin ihbarı üzerine istasyona geldi. Bekçiler H.G.'yi gözaltına alırken, bir bekçi ise yerde yatan ve kan kaybeden E.G.'yi görünce, atletini çıkartarak bacağına tampon yaptı. İhbar üzerine istasyona gelen sağlık ekipleri yaralı E.G.'yi ambulansla Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. H.G. ise sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİSoner AYDIN/MERSİN,

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Yasağa rağmen Düden Şelalesi'nin kenarından böyle atladı

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde kayalıklardan suya atlamak tehlikeli ve yasak olmasına rağmen bazı ziyaretçiler uyarılara kulak asmıyor. Arkadaşlarıyla şelaleye gelen bir genç, turistlerin şaşkın bakışları arasında şelalenin oluşturduğu gölete atladı, turistler o anları şaşkınlıkla görüntüledi.Turizm kenti Antalya'nın doğa harikası şelaleleri arasında yeralan Düden Şelalesi, hergün binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak mahallesinde olan Düden Şelalesi'ne kayaların ve gezi yollarından suya atlamanın yasak olmasına rağmen, bazı ziyaretçiler bu uyarılara kulak asmıyor. Arkadaşları ile Düden Şelalesi'ne gelen bir genç, şelaleyi gezen turistlerin şaşkın bakışlar arasında suya atladı. Bazı turistler hem suya atlamanın tehlikeli ve yasak yazan tabelayı hemde suya atlayan genci anbean görüntüledi, şaşkınlıklarını dile getirdikleri konuşmaları da kamera kayıtlarına yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: --------------Gencin kayalıkların kenarına gelmesiSuya atlaması ve yüzmesiYasak tabelası ve gencin yüzmesiGörüntülerde arka sese yansıyan turist konuşmaları

HABER: Ahmet İSTEK-KAMERA: ANTALYA,

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Parkta uyuyan çiftin paralarını ve cep telefonlarını çalan hırsızlar yakalandı

MERSİN'de geçen ay parkta uyuyakalan çiftin düğün paralarını ve cep telefonlarını çalan M.G. ve Y.N., yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, olay anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.Olay, 21 Eylül'de merkez Yenişehir ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Nikah işlemleri için Almanya'dan Mersin'e gelen restoran işletmecisi Mustafa Zülküflü (51) ile Fatma Polat (35), koronavirüs salgını nedeniyle işlemlerini yapamayınca fotoğraf çektirdi. Çift daha sonra restorana giderek mutluluklarını kutladı. Restoran çıkışı parktaki ağacın altına oturan çift, uyuyakaldı. Hırsızlar, çiftin bin 800 euro ve 650 TL'si ile 3 cep telefonunuyla birlikte Fatma Polat'ın çantasını çaldı. Sabah uyandıklarında soyulduklarını fark eden Zülküflü ve Polat, polis merkezine gitti, ardından da savcılığa suç duyurusunda bulundu.Bölgede geniş çaplı soruşturma başlatan Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştiren şahısların M. G. ve yaşı küçük Y. N. olduğunu tespit etti. 3 ayrı faili meçhul suçtan kayıtları olan şüpheliler, evlerine yapılan baskında gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Öte yandan, hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, parkta uyuyan çifti fark eden 2 şüpheli önce çevrede kimsenin olup olmadığını kontrol ediyor. Gecenin karanlığından faydalanan ikili rahat tavırlarla eşyaları çalarak uzaklaşıyor.